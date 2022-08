Il presidenzialismo è una proposta: va discussa seriamente e in modo laico, senza pregiudizi

Caro direttore,



Filippo Andreatta, professore di Scienza politica all'Università di Bologna e figlio di Beniamino, ulivista convinto e amico da sempre di Enrico Letta, intervistato da un quotidiano, ha asserito che l'elezione diretta del premier «può essere una soluzione» e il Partito democratico «non deve sottrarsi al presidenzialismo».Andreatta nell'intervista fa un vero e proprio elogio del presidenzialismo, cioè dello spauracchio che il segretario dem agita da settimane come rischio da evitare a tutti i costi. Ora invece perfino il suo amico rema contro il cavallo di battaglia Pd. «Serve una bicamerale che non ragioni nella logica dei rapporti di forza del momento», propone Andreatta prendendo quasi in prestito le parole di Giorgia Meloni. E ancora: il rifiuto «aprioristico» del Pd sul tema «non sarebbe un approccio saggio».



Caro lettore,

la posizione di Filippo Andreatta non mi sorprende. Perchè il professore bolognese valuta laicamente il tema del presidenzialismo. Senza cioè farsi condizionare da congetture e pregiudizi politici. Andreatta, com'è naturale che sia, invita i partiti e innanzitutto il Pd a misurare la riforma presidenzialista sul piano della sua efficacia democratica. Cioè a valutare se un diverso assetto istituzionale possa o meno garantire alla nostra democrazia una maggiore efficienza, in particolare per ciò che riguarda la stabilità ai governi e la rappresentanza dei corpi elettorali.

Del resto con questo stesso sistema, cioè l'elezione diretta, nel nostro Paese i cittadini scelgono già i sindaci e i presidenti delle Regioni. Perché non potrebbero farlo anche con il Presidente della Repubblica? Naturalmente ci sono ragioni che possono far preferire il mantenimento dell'attuale sistema elettorale e istituzionale. Ma caricare il tema del presidenzialismo di valenze politiche che non ha, è sbagliato ed è solo una conseguenza della campagna elettorale avvelenata che stiamo vivendo.

Rifiutare aprioristicamente un confronto sul presidenzialismo o, peggio, trasformare questa proposta in un'anticamera di possibili svolte autoritarie, sottoscrivo le parole di Andreatta, non mi appare né opportuno né saggio.