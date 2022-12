Il dibattito nel Pd e una domanda: perchè in 15 anni il partito ha avuto ben nove diversi segretari?

Caro direttore,



nell'ottobre scorso il Partito Democratico ha compiuto 15 anni, guidato da dieci Segreterie. Enrico Letta, parlando a Roma all'incontro Per una vera fase costituente , promosso da alcuni dirigenti del Pd, ha detto tra l'altro: «Tutti ci attaccano, è l'ora dell'orgoglio». Non so dire se ci sia il mandato per una fase costituente che, in ogni caso, dovrebbe essere si noti - vera . Ma, oltre a ciò, verrebbe da chiedere come mai tutti attaccano il Pd e occorrerebbe guardare dentro le varie motivazioni, più o meno pertinenti, che possono esserci al riguardo. Discernimento insomma, non generalizzazioni. Ma verrebbe anche da domandarsi se non debba essere, prima di tutto, l'ora dello studio e dell'umiltà, questa volta sì generalizzando! Ciò, nell'interesse non solo del Pd, ma dell'intero sistema politico democratico in Italia. Desidero richiamare, infine, un passaggio fatto da Pierluigi Castagnetti nel corso dell'incontro promosso dall'Associazione Popolari: lo scandalo del Qatargate porta alla luce un deficit « di spiritualità, prima ancora che di moralità». Valutazione che ho in animo da molto tempo e che umilmente sottoscrivo anche oltre, ovviamente, il Qatargate.



Caro lettore,

forse sbaglio io a fare i conti, ma i segretari che si sono succeduti dal 2007 ad oggi a capo del Pd sono stati in realtà sette a cui vanno aggiunti due reggenti, Orfini ed Epifani. Ma poco cambia. Perché 9 o 10 che siano, un numero così elevato di segretari in un arco di tempo così relativamente breve, dimostra con plastica evidenza almeno due cose. La prima: che in 15 anni il Pd non è riuscito a trovare al proprio interno e ad esprimere una leadership riconosciuta e condivisa in grado di dare continuità e consistenza al progetto politico. La seconda: che in questo arco di tempo il Pd non è stato in grado di far sintesi tra le diverse anime, in particolare quella cattolica e quella di provenienza ex Pci-Pds, che avevano portato alla nascita del nuovo partito. La crisi che sta vivendo in queste settimane il Pd è probabilmente anche la conseguenza del deficit di spiritualità di cui ha parlato Castagnetti, ma credo sia innanzitutto il risultato di quei due fallimenti. Lo scandalo Qatargate ha solo accelerato un processo già in corso, facendo emergere le debolezze di una classe dirigente e mandando definitivamente in frantumi il paradigma della presunta superiorità morale della sinistra. Del resto non è un caso se la discussione in corso oggi nel Partito democratico investe non solo il nome e l'identikit del nuovo segretario (o segretaria), ma il nome stesso del partito e la sua carta costituente. Cioè due degli elementi fondamentali che definiscono non solo l'identità ma anche la ragion d'essere di una forza politica.