Non se ne può più: una partita di calcio dura 90 minuti ma se ne giocano 55. Bisogna fare come rugby o basket

Caro Direttore,



l'Italia perde 2-1 con l'Inghilterra. Un inglese espulso per doppia ammonizione con un giallo rimediato per aver impiegato due minuti per una rimessa laterale. Praticamente dopo il gol degli azzurri, gli inglesi hanno cercato solo di perdere tempo. Cinici speculatori, non solo inglesi, i giocatori stanno affossando il calcio come spettacolo. Propongo allora, come nel calcetto, un tempo limite per rimesse laterali, calci d'angolo e punizioni e chi cade a terra e poi riprende a correre, dieci minuti fuori come nel rugby. Non basterà a salvare il calcio dal cinismo di chi lo pratica, ma almeno non ci farà trascorrere delle ore davanti alla televisione per le pantomime di questi signori che, prima di imparare a giocare, vanno a teatro per imparare a recitare.



Caro lettore,

alcuni giocatori della nazionale inglese l'altra sera sono stati irritanti nella determinazione messa in campo per perdere tempo. Ma in linea di massima i calciatori britannici non sono né meglio né peggio di altri. Recenti dati elaborati dalla società di analisi Opta dicono che nella Premier League inglese nella scorsa stagione si è giocato in media 55 minuti e 45 secondi a partita, nella Bundesliga tedesca 54 minuti e 31 secondi, in Serie A 54 minuti e 30 secondi e nella Liga spagnola 54 minuti e 28 secondi. Sempre secondo Opta, tra i cinque principali campionati europei quello in cui mediamente si gioca di più (56 minuti e 19 secondi) è la Ligue 1 francese, che di certo non è ritenuta la più competitiva delle cinque. Quindi, come dimostrano questi numeri, il malcostume di perdere tempo, incuranti dello spettacolo e del biglietto pagato a caro prezzo dagli spettatori, è diffuso in misura più o meno simile su tutti i campi di calcio. Ormai è diventato quasi un elemento della tattica di gioco. Nei recenti Campionati del mondo si era cercato di contenere questo deleterio fenomeno dilatando i tradizionali minuti di recupero. Infatti alcune partite si erano concluse anche dopo 10-12 minuti dalla conclusione del tempo regolamentare. Ma neppure questo sembra aver convinto le squadre ad abbandonare un atteggiamento che, del resto, non è solo duro a morire, ma anche assai antico. I minuti di recupero vennero infatti introdotti già a fine 800 perché, sin da allora, ci si rese conto che i calciatori per difendere il risultato e arrivare indenni a fine partita, se le inventavano tutte. Credo che a questo punto l'unica soluzione sia quella di fare come nel rugby o nel basket: calcolare solo il tempo effettivo di gioco. Per il calcio sarebbe certamente una rivoluzione. Ma forse anche la sua salvezza.