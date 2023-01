Il conservatore Ratzinger ha compiuto uno dei gesti più innovativi di sette secoli di storia del cattolicesimo

Caro direttore,



molte volte, con i miei amici Sacerdoti, ci siamo trovati a confrontarci e a parlare dei libri di Papa Ratzinger e su Papa Ratzinger, che ci regalavamo e scambiavamo. Così, ai concerti nelle nostre chiese (Bach, Mozart, Rachmaninov), a ricordare le sue citazioni sulla musica come via per percepire l'infinito, e dunque la fede e la bellezza, prima di tutto, dell'anima. Commovente, e pure sconvolgente, l'umiltà, l'umanità, la semplicità, la dolcezza dell'Uomo che si racconta in Ultime conversazioni di Peter Seewald, il libro intervista dove emerge come proprio l'Uomo così grande si sentisse talvolta oppresso dal peso schiacciante delle immani responsabilità, che lo costringeva ogni giorno a chiedersi se ne fosse stato all'altezza. E poi nel libro Al Cuore della Fede, a porre il tema universale se vale la pena (ancora?) essere Cristiano e perché, anche di fronte ai cambiamenti sociali così rapidi ed epocali così radicali. Non è forse questa la grande intuizione di Ratzinger, e cioè di aver compreso la modernità del cristianesimo più di ogni altro. Come si può allora definire Benedetto XVI un conservatore?



Caro lettore,

il termine conservatore non ha necessariamente una valenza negativa. In nessun campo. È semplicemente un modo di essere e di pensare diverso e per certi aspetti opposto a quello progressista o riformatore. Oltretutto nella storia, più di una volta, i grandi cambiamenti sono stati realizzati da chi era ritenuto o si definiva un conservatore. Ratzinger ne è un esempio. L'etichetta di conservatore gli derivava dalle posizioni molto nette che aveva assunto, ben prima di diventare Papa, rispetto a questioni morali e all'atteggiamento di ostilità assoluta nei confronti di aperture, auspicate da una parte della Chiesa, su temi sessuali o sulla revisione dell'obbligo del celibato sacerdotale. E non c'è dubbio che la sua elezione a Pontefice fu voluta dai settori più tradizionalisti del Conclave e proprio in opposizione a Bergoglio. Ciò non toglie che con la sua decisione di dimettersi dal soglio pontificio, Ratzinger ha compiuto uno dei gesti più innovativi degli ultimi sei-sette secoli di storia del cattolicesimo: ha spiazzato tutti, mutando la natura stessa del papato, facendo compiere alla Chiesa un salto in avanti inimmaginabile prima di lui. Può sembrare paradossale che a imporre questo cambio di marcia sia stato l'uomo che era stato considerato per antonomasia il custode della tradizione. Ma questo in realtà ci dimostra come la categoria conservatore-progressista applicata alla Chiesa sia molto spesso riduttiva. E ci conferma come quello di Ratzinger sia stato un papato rivoluzionario perché con l'ammissione della sua debolezza e della sua inadeguatezza a guidare una Chiesa sconvolta scandali e divisioni, ha smitizzato la figura del capo della Chiesa, riportandola a una dimensione umana e pastorale del tutto nuova.