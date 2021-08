Senza eccedere nei trionfalismi, cerchiamo di cogliere il grande valore delle 40 medaglie dei nostri atleti

L'importante è vincere direbbe qualcuno che non è De Coubertain. Sono felice per i nostri campioni olimpici e per le migliaia di ragazzi che giorno dopo giorno affollano palestre e campi di vario genere e che aspirano ad essere i campioni di domani. Però mi chiedo, adesso che abbiamo vinto siamo più forti, più belli, più alti, più responsabili? No. I vaporetti continuano ad essere pieni, le fabbriche chiudono e i problemi dell'Italia continuano ad essere sempre gli stessi. In Italia abbattere gli avversari, il vincere sempre e comunque, nello sport come nella politica, sembra la cosa più importante. Una canzone di Vecchioni ( Samarcanda ) faceva così: ed il più forte conquistò nazione dopo nazione... Vincere solo non basta.

L. R.

Caro lettore,

ma certo: non siamo né più belli ne più responsabili ne più forti di prima. Ma abbiamo conquistato 40 medaglie, come non era mai successo nella nostra storia. Non è il caso di eccedere in trionfalismi, pero' come minimo questo significa che, sul piano sportivo, il nostro Paese, attraverso i suoi atleti di punta, ha saputo reagire meglio di altri alla pandemia e allo stress derivato dallo slittamento di un anno dei Giochi olimpici. Se Francia, Spagna e Germania, paesi con cui spesso ci confrontiamo i molti campi hanno ottenuto risultati ben inferiori ai nostri, non può essere un caso e sarebbe anche sbagliato sminuire il senso di tutto questo. Le tante medaglie olimpiche rappresentano un'iniezione di fiducia importante per il nostro Paese. Sono una dimostrazione delle nostre capacità, individuali ma anche di sistema perche nessuna vittoria a quel livello prescinde da un efficace lavoro di squadra. Sono anche il risultato di un Paese che, a dispetto di tanta retorica e di tante polemiche, ha saputo accogliere e dare una chance a tanti nuovi italiani. Dopodiché sta a noi sfruttare questa energia positiva e trasformarla in risultati non solo sportivi. Ma per farlo come minimo dobbiamo saper cogliere il senso e il valore di queste medaglie olimpiche. Senza eccedere nei trionfalismi del giorno dopo, ma comprendendo che possono essere una grande risorsa da sfruttare.