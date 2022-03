Ricordare gli eccidi in Polonia da parte dei nazisti ucraini? Sì, ma senza dimenticare i crimini dei fascisti in Italia

Caro Direttore,

per chi non conosce la storia, ahimè son tanti, ricordo i racconti di guerra di mia suocera di origine polacca, le difficoltà della Polonia anche nel dopo guerra, le violenze subite dal suo popolo ad opera di ucraini nazisti che si erano alleati con le SS. Ricordava l'atroce uccisione dei professori polacchi che ancor oggi è sotto indagine da parte di un Istituto di Memoria Nazionale. Il 3 luglio 2011, a Leopoli è stato inaugurato un memoriale dedicato ai 39 professori polacchi assassinati nel luglio 1941. Ma non solo, i nazisti ucraini si macchiarono di altri crimini nei confronti della popolazione polacca, uccidendo in modo estremamente crudele uomini, donne e bambini. Oggi accade qualcosa di molto brutto. Gli ucraini fuggono dalla loro terra cercano di salvare donne e bambini, anziani e persone in difficoltà. Ci trovano pronti ad ospitarli e ad aiutarli, ma è giusto che anche loro si ricordino del loro passato. Nessuno è senza colpe.

Cristiano Poletto

Asiago (VI)



Caro lettore, la storia è importante. Va studiata e conosciuta per capire il passato e cercare di comprendere meglio il presente e magari anche un po' il futuro. Ma non può essere usata per etichettare o condannare a prescindere un popolo. Qualunque esso sia. Se gli altri usassero il suo stesso criterio di giudizio nei confronti degli italiani lei come reagirebbe? Perché non bisogna conoscere solo la storia degli altri, ma anche non dimenticare la propria. E' certamente vero che come ricordava sua suocera, in Ucraina, al tempo del nazismo, il collaborazionismo fu un fenomeno vasto e terribile. Furono circa 250 mila gli ucraini che si arruolarono in formazioni di supporto alle Ss chiamate Unità militari nazionaliste o Confraternite dei nazionalisti e non raramente furono protagoniste di orrendi crimini in particolare nei confronti di polacchi ed ebrei. Nel 1941 in una località vicino a Kiev, Babi Yar, furono uccisi in due giorni 33.771 ebrei e i nazionalisti ucraini ebbero un ruolo non secondario in questa strage. Ma non dimentichiamoci che noi italiani portiamo agli occhi della storia e del mondo la responsabilità del fascismo. Anche se non ci fa piacere ricordarlo Mussolini ha goduto per molti anni di un vasto consenso nel nostro Paese. E le gesta delle camice nere, le leggi razziali, gli eccidi compiuti dai nazi-fascisti rappresentano alcuno dei capitoli più vergognosi della storia nostra e dell'Europa. Certo nessuno è senza colpe. Ma prima di esprimere giudizi su un popolo che in questo momento sta soffrendo, guardiamoci almeno allo specchio e ricordiamo anche il nostro passato, non solo quello degli altri.