In Veneto finora nessuno è morto per il vaccino ma c'è chi scambia questo fatto per "terrorismo"

Egregio direttore,

l'altro ieri lei ha risposto a un lettore, dicendo giustamente che vanno date tutte le notizie (sto parlando del caso di quel signore purtroppo deceduto dopo aver fatto il vaccino) e che saranno gli scienziati a verificare se tra la tragica morte e il vaccino ci sia un nesso. Fin qui tutto fila, peccato però che il titolo in prima pagina e in terza dica esattamente a titoli cubitali Nessun morto per vaccino. Come vede qualcosa non torna, o voi giornalisti avete qualche dato scientifico più aggiornato, o come credo si tratta ancora come al solito di creare attraverso la stampa un clima difficile dove vero e falso vengono proposti col solo scopo di terrorizzare e quindi sospingere le persone verso la terapia vaccinale.

Ivano Roman



Caro lettore,

mi dispiace ma invece tutto torna. Perché è esattamente come abbiamo scritto: finora, e in attesa di conoscere i risultati delle verifiche sul 51enne morto tre giorni dopo aver fatto il vaccino, in Veneto non c'è stato alcun decesso causato dalla profilassi anti-Covid. Si sono verificati, in alcuni casi, reazioni ed effetti collaterali, ma nessuna morte. Non lo diciamo noi ma, come si spiega dettagliatamente nell'articolo, gli scienziati che quotidianamente studiano il virus, la profilassi e i suoi effetti. Forse lei è in possesso di informazioni diverse (informazioni, non illazioni o supposizioni), in tal caso saremmo molto interessati a conoscerle, con le relative fonti e documentazioni scientifiche. Se, dopo le opportune verifiche, constatassimo che smentiscono ciò che abbiamo pubblicato, non avremmo problema alcuno a renderle note con la stessa evidenza e a contestare i dati forniti dalle strutture della regione Veneto. Su questo argomento sappiamo bene che esistono sensibilità e punti di vista molto diversi. Ognuno può credere a ciò che vuole, dubitare della scienza cosiddetta ufficiale, considerare medici, giornalisti e studiosi dei lacchè al soldo delle multinazionali del farmaco. Ma il dato resta: per quanto riguarda il Veneto non c'è evidenza scientifica che il vaccino abbia provocato il decesso di qualcuno. Non c'è, in altre parole, prova alcuna di un rapporto causa-effetto tra la somministrazione del vaccino e la morte di un cittadino. Mentre è palese e accertato che il virus sia stata la causa principale o decisiva della scomparsa di decine di migliaia di persone. Dire e scrivere questo non è fare terrorismo, ma descrivere la realtà e raccontare fatti. Se poi questi non coincidono con le proprie convinzioni, mi dispiace, ma non è colpa nostra.