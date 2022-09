Salvini di nuovo ministro? Lo decideranno gli elettori non le veline su presunti fondi russi

Egregio direttore,



Letta continua a chiedere chiarimenti a Salvini sui suoi rapporti e quelli della Lega con la Russia. La domanda di Letta mi sembra mal posta ed ingenua. I rapporti tra Salvini e l'entourage di Putin che si sono sviluppati soprattutto dal 2014, anno dell'invasione della Crimea, e continuati fino a poco prima dell'invasione dell' Ucraina, sono sotto gli occhi di tutti e ampiamente documentati .La domanda che le rivolgo caro Direttore, può un politico italiano, che nel 2015 dichiarava cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin, aspirare a diventare Ministro della Repubblica, giurando e ricevendo così il suo mandato da quello stesso Presidente della Repubblica? Secondo me, per onestà intellettuale Salvini dovrebbe rifiutarsi di chiedere il mandato.



Caro lettore,

se dovessimo decidere chi può fare o non fare il ministro sulla base delle dichiarazioni fatte o dei post lanciati nell'ultimo decennio, credo che avremmo qualche seri problema, chiunque vinca il 25 settembre, a comporre la nuova compagine governativa. Salvini, di cui è noto lo sfrenato e talvolta avventato uso dei social, in passato è stato certamente, in buona compagnia ad onore del vero, un estimatore di Putin. Non solo: nella sua cerchia militavano sostenitori ferventi del leader russo. Ma se Salvini farà il ministro della Repubblica italiana lo decideranno gli italiani con il loro voto. Non qualche tweet nè tantomeno le indiscrezioni su dossier diffusi proprio nel piano della campagna elettorale dai servizi segreti di qualche paese alleato. Per il capo della Lega il prossimo voto è, più che per altri leader politici, un test cruciale. Solo se dalle urne uscirà un responso non negativo, Salvini potrà aspirare a tornare a fare il ministro degli Interni come sembra essere nei suoi desideri. Ma se, come prevedono alcuni sondaggi, il suo partito, complice anche il largo successo previsto di Fdi, la Lega si ritroverà dopo il 25 settembre come la quarta forza politica italiana (cioè con meno voti di FdI, Pd ma anche di M5S) e con percentuali assai vicine al 10 per cento, per Salvini si porrà un altro problema: prima ancora di decidere in quale ministero insediarsi, dovrà preoccuparsi di mantenere la guida del suo partito.