Dai voli agli alberghi, perché chi alimenta i super-rincari farebbe meglio a fermarsi (almeno per riflettere)

Caro direttore,

posso confessare un'ora cosa: quando si parla di aumento dei prezzi mi viene da ridere. Mi ricorda il famoso "controlla la tua spesa, telefona al governo".

Cordiali saluti.

Dario Verdelli



Caro lettore,

immagino che la sua sia una risata amara, di chi non si fa troppe illusioni sulla concreta possibilità di frenare la corsa dei prezzi.

O di chi nutre una profonda sfiducia nei dati ufficiali che spesso non rispecchiano i rincari che scopriamo riempiendo il carrello della spesa o programmando una vacanza. Certamente è difficile negare che in particolare questa estate i prezzi, seppur non ovunque, hanno registrato impennate violente e difficilmente comprensibili. L'inflazione tornata a salire e i tassi d'interesse crescenti a causa dopo una lunga stagione di costo del denaro piatto, non sono invenzioni degli economisti. Ma non riescono a spiegare rincari abbondantemente sopra le due cifre di molti prodotti e servizi (basta pensare ai biglietti aerei). E dunque? C'è naturalmente da considerare anche il fattore "domanda". Quanto più elevata è la richiesta di un prodotto e di un servizio tanto più i prezzi sono destinati a crescere. Questa è per esempio la giustificazione che viene portata per spiegare gli aumenti dei prezzi, in molti casi superiori al 20 per cento, registrati nel settore turistico e in quello degli alberghi in particolare, in numerose località italiane. C'è una parte di verità in tutte queste spiegazioni. Ma la sensazione è che forse qualcuno ha fatto male i conti e ha sottovalutato gli effetti sui portafogli di tante famiglie del caro-mutui e del caro-spesa. Soprattutto nel settore del turismo. La ripresa del post Covid registrata lo scorso anno e sostenuta da una voglia diffusa e globale di muoversi e riprendersi un po' delle libertà perdute, ha alimentato in molti operatori attese di una onda lunga positiva destinata a prolungarsi e rafforzarsi nel tempo. Ma con l'eccezione delle località di lusso, i dati che cominciano ad affluire da tante zone turistiche italiane sembrano smentire queste aspettative e sono meno positivi del previsto. Presenze più ridotte, minore disponibilità a spendere. E proteste diffuse per i prezzi troppo alti. Forse è il caso di fermarsi. Almeno a riflettere.