I giacimenti di gas in Italia ci sono. Ma sfruttarli è difficile. Per i molti vincoli e la lentezza delle autorizzazioni

Egregio Direttore,

lei ha sicuramente molte più informazioni delle mie ed allora sono a porle queste domande:

- in Italia sono chiusi moltissimi pozzi metaniferi a causa di pretestuose varie opposizioni;

- perdiamo, rispetto al 2009, almeno 15 miliardi di mc. di gas all'anno, estrazioni che avrebbero ridotto del 60% la dipendenza dalla Russia;

-anche Draghi ha detto che dobbiamo riaprire le fonti già chiuse;

- non ho però notizia di alcun pozzo riaperto.

Lei è in grado di dirmi se a questa follia italiaca si sta ponendo rimedio e quanti pozzi sono stati riaperti o in quanti pozzi si sta lavorando per riaprire? Ho l'impressione che, di là da enunciazioni, sinora non sia stato fatto nulla. Spero lei mi possa smentire.

Piero Zanettin



Caro lettore,

secondo le stime più recenti nel sottosuolo italiano sono celati 18 miliardi di barili di petrolio e 350miliardi di metri cubi di gas. Questa stima risale però a una decina di anni fa, prima che venisse vietato ogni studio del sottosuolo nazionale. Alle riserve già note dovrebbero essersi aggiunti alcuni consistenti giacimenti individuati sui fondali del mar Ionio e altri al largo della Sardegna. Volumi importanti se si pensa che nel 2021 l'Italia ha consumato 76,1 miliardi di gas. Ma quanto possono essere sfruttati questi giacimenti? In base alle leggi attuali in misura assai marginale. Per capirlo basta consultare il Pitesai, una sigla oscura che identifica il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Pubblicato a febbraio individua in buona sostanza le zone dove è possibile estrarre gas. E, vincoli e restrizioni alla mano, sono assai poche. Del resto il piano di governo di riapertura dei giacimenti ha un obiettivo abbastanza limitato seppur significativo: estrarre 2-2,5 miliardi di gas in più puntando soprattutto sui siti Astro e Cassiopea situati nel Canale di Sicilia e in più piccola parte (il 15% del totale) sulle riserve adriatiche tra Ravenna e le Marche. Su questi fronti si sta già lavorando ma, considerati i tempi tecnici e i lunghi processi autorizzativi, il gas aggiuntivo difficilmente arriverà prima del 2023. Insomma se qualcuno cullava sogni di autonomia energetica, deve rifare i suoi conti. La strada per l'Italia è in realtà quella di una maggiore differenziazioni delle fonti di approvvigionamento, evitando di dipendere eccessivamente, come accade con la Russia, da unico Paese o area geografica. Per questa ragione è aumentato in modo significativo l'apporto del Tap, il gasdotto che porta il gas dall'Azerbaijan, arrivato a garantire il 14% del nostro fabbisogno e verrà accresciuta da 8 a 9 miliardi di mc la produzione del rigassificatore di Porto Viro che porta in Italia il gas del Qatar.