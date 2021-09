Le foibe sono una pagina della tragica storia del comunismo. Ma riconoscere di aver sbagliato è difficile anche per un rettore

Egregio direttore,

sono di questi giorni le esternazioni del signor Tomaso Montanari inerenti alla Giornata del Ricordo. Ci sono voluti 60 anni perchè la verità venisse a galla mentre lui la sta ancora cercando e solo la troverà. Una cosa è certa, a mio avviso, che con il Montanari e altre figure di liberi cittadini la Giornata del Ricordo e le foibe saranno ricordate più volte nel corso degli anni oltre alla giornata del 10 febbraio, utilissime per la poca memoria della popolazione italiana e di questo sono grato a tutte quelle persone e ai quotidiani che parleranno e scriveranno di quel tragico avvenimento e degli atti ufficiali conseguenti. Sarebbe interessante sapere se il signor Montanari ha conoscenza che numerosi cittadini italiani espropriati con il Trattato italo/ jugoslavo di Osimo, ratificato nel 1977, non hanno ricevuto alcun riconoscimento economico e la Croazia e la Slovenia, subentrati alla defunta Jugoslavia, si godono i frutti copiosi del territorio ancora italiano perché non remunerato nel rispetto dei contenuti del Trattato in argomento. Il signor Montanari non si è accorto di nulla? Preciso che non ho interessi economici sulla vicenda.

Alfiero Bonaldi

Mira (Venezia)



Caro lettore,

può starne certo: Montanari, e altri come lui, si sono accorti di tutto. Anzi, proprio per questa ragione, cercano, anche a decenni di distanza, di minimizzare l'importanza storico-politica dell'esodo italiano e delle foibe. Non potendo più negarne l'esistenza, come è stato fatto per decenni, cercano ora di ridurne il significato e il valore. In qualche caso mettendo in discussione il numero delle vittime delle carneficine perpetrate dai partigiani comunisti sul confine nord-orientale. In altri, come fa ad esempio Montanari, parlando di falsificazione storica a proposito delle foibe e catalogando la Giornata del ricordo come una mera operazione di propaganda politica da contrapporre alla Giornata della memoria. Ma le foibe non sono state incidenti della storia e neppure, come molti vorrebbero farle apparire, delle deprecabili reazioni alle orribili violenze perpetrate anche in quei territori dai nazi-fascisti. Le foibe sono le pagine italiane più tragiche del libro nero del comunismo mondiale. Tanto coloro che vennero assassinati dai partigiani titini quanto gli italiani che vennero cacciati dall'Istria e dalla Dalmazia, erano considerati ostacoli alla costruzione della società comunista e alla strategia dei Soviet e come tali andavano eliminati. Non importa come. La ragione superiore, la certezza (rivelatasi drammaticamente sbagliata) di operare per la costruzione di un mondo migliore giustificava questi e altri orrori. Questo sono state le foibe: l'orribile capitolo di una delle avventure più tragiche vissute dall'umanità. Ma per Montanari e altri come lui accettare queste verità è molto complicato, perché significa mettere radicalmente in discussione certezze e anni di impegno culturale e politico. E ammettere di aver sbagliato è difficile per tutti: anche per un futuro rettore.