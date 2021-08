Non credo che Durigon sia fascista o nostalgico ma ha dimostrato scarso senso del ruolo istituzionale

Caro Direttore,

trovo piuttosto debole la difesa delle dimissioni di Durigon come si legge nel Gazzettino del 27 agosto. La colpevolezza storica dell'Arnaldo Mussolini è tutta da dimostrare. Nessun essere umano può fare a meno della contiguità con gli uomini del suo tempo, in particolare con i famigliari, di essere parte delle loro azioni. Si può parlare di collaborazione, di complicità e di colpa se accade tutto questo? Dove posizionare allora le azioni dei nostri nonni? La storia, anche quella fascista, non può essere descritta in una prospettiva esclusivamente morale. Obbligatorio innanzitutto fare luce sull'oggetto del contendere, studiare il caso singolo, la stessa storia del Mussolini, le cui interpretazioni possono essere diverse. Quasi tutto si riduce nella presente vicenda a sensazioni, a sensibilità ed alla gestione degli umori politici. Eppure la conoscenza, della storia in particolare, sta alla base della libertà e della stessa democrazia.

Luigi Floriani

Conegliano



Caro lettore,

se avrà la pazienza di sfogliare l'Enciclopedia Treccani (la può trovare facilmente anche su Internet) e di soffermarsi sul nome Arnaldo Mussolini, avrà la possibilità di farsi un'idea più precisa del peso (rilevante) che il fratello del Duce ebbe, su diversi fronti, nell'ambito del fascismo. Non si tratta, a oltre 90 anni di distanza, di stabilirne la colpevolezza o di emettere giudizi morali su Arnaldo Mussolini, ma di definirne il ruolo storico e politico che, come avrà modo di verificare, fu assai diverso da quello della stragrande maggioranza dei nostri nonni. Detto questo trovo abbastanza singolare che nel 2021 ci si divida su un argomento di questo tipo. Davvero non abbiano nulla di meglio e di più importante di cui discutere? La verita è un'altra: nel caso Durigon il dibattito su Arnaldo Mussolini (fratello buono di Benito o suo influente e spregiudicato braccio destro?) è marginale. La realtà è quella di un sottosegretario, ormai ex, che volendo strizzare l'occhio a una parte dell'elettorato di Fdi ha evocato in modo assai maldestro il nome Mussolini esponendosi così al prevedibile fuoco incrociato degli avversari politici. Non conosco personalmente Durigon. Non credo sia ne' fascista ne' nostalgico. Penso piuttosto che come sottosegretario si sia dimostrato uno sprovveduto, con scarso senso del proprio ruolo istituzionale e evidenti falle in materia storica. Difetti comunque non marginali per chi ricopre importanti ruoli di governo.