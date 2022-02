Draghi troppo impaziente? Forse sono i partiti che fanno perdere la pazienza

Caro direttore,

notizie preoccupanti di queste ore sulla volontà del Premier Draghi di interrompere la legislatura lamentando la disobbedienza dei partiti e del Parlamento, rispetto alla unanime condivisione in Consiglio dei Ministri e dei vertici di maggioranza sulle decisioni prese. Disagio che si ripercuote sui provvedimenti di Governo su riforma fiscale e provvedimenti normativi. Il Premier, a detta di ministri e dei parlamentari, non concede il tempo di consultare i provvedimenti chiedendo fiducia incondizionata sulla presentazione dei Decreti. Ne deriva la frustrazione del Parlamento a cui è sottratto il dovere obbligo di entrare nel merito delle decisioni governative. Non fa bene la minaccia di Draghi di interrompere la legislatura. Non siamo nel presidenzialismo. Draghi non deve essere impaziente, che pur bravo e capace non è di espressione popolare.

Michele Russi

Padova



Caro lettore, è il caso di non dimenticare che Mario Draghi è stato chiamato alla guida del governo italiano per gestire l'emergenza pandemica e condurre in porto il Pnrr. Il presidente della Repubblica si è rivolto a lui di fronte alla manifesta incapacità dei partiti di formare una maggioranza e dopo il capolavoro di trasformismo di un premier, Giuseppe Conte, capace di fare il presidente del Consiglio di due governi con maggioranze di segno politico opposto. Da quel momento il quadro politico ed economico si è ancor più complicato. I partiti, chi più chi meno, sono usciti a pezzi dalla vicenda Quirinale; le imprese e le famiglie devono fare i conti con il caro-gas sapendo che non sarà un fenomeno passeggero; in Ucraina soffiano venti di guerra. In un contesto come quello che ho rapidamente descritto, Mario Draghi ha chiesto ai partiti di tener fede agli impegni presi e di non prendere a pretesto ogni provvedimento per alzare le proprie bandierine e fare campagna elettorale. In caso contrario, ha chiarito, lui si farà da parte. E per questo sarebbe un premier impaziente e poco rispettoso del Parlamento? Socrate diceva che «c'è un limite oltre il quale la sopportazione cessa di essere un virtù». Forse vale anche per il premier