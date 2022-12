Il concerto sospeso della pianista filo Putin: un artista non va giudicato per le sue idee, ma per le sue scelte sì

Gentile Direttore,



una breve nota di rammarico per la sospensione del concerto veneziano della pianista Valentina Lisitsa; trovo tale decisione conformista e priva di coraggio da parte della Presidente Sonia Guetti Finzi e del direttore artistico di Musikamera Vitale Fano: una decisione sicuramente non personale ma dovuta a pressioni esterne. Che influenza hanno le idee politiche della Lisitsa sulla sua abilità di pianista? Sul palco non saliva per fare politica ma per esprimere il proprio talento in un campo totalmente diverso. Va punita per le sue idee? Le sue idee geopolitiche possono essere condivise o meno ma non va penalizzata solo perchè sgradita alle Autorità o ad una certa parte di opinione pubblica. Un'ultima nota divertente: nell'intervista al Gazzettino la dott.ssa Finzi riferisce di amare la Russia anche perché la sua bisnonna era russa, di Odessa! Ma Odessa è ucraina: un lapsus divertente nel contesto di questo pasticcio.



Caro lettore,

rispondo alla sua lettera nell'ultimo giorno dell'anno con la speranza che nel 2023, quanto prima, si riesca a porre fine a questa orribile guerra e a tutto ciò che essa porta con sè di disumano e di lacerante, come la vicenda di cui parliamo. Sul caso del concerto sospeso, in linea di principio, lei ha ragione: un artista va giudicato per la sua genialità e per le sue qualità, non per le idee politiche che professa. Che possono ovviamente essere messe in discussione e respinte, non diventare il pretesto per forme di censura. Ma ogni principio va anche calato nella realtà. E la realtà ci racconta di una pianista, considerata fra le migliori interpreti di Chopin, che non si è limitata ad professare le proprie simpatie per Putin. Ha fatto qualcosa di più e di diverso: ha messo il suo talento e la sua arte al servizio dell'autocrate russo e della guerra imperialista del capo del Cremlino. Perché questo ha fatto Valentina Lisitsa. Ha suonato in onore dei russi davanti al teatro distrutto della città ucraina di Mariupol devastata e occupata dalle armate di Mosca. Non si è limitata ad esprimere opinioni geopolitiche. Ha fatto una scelta di campo, militante. In un contesto come quello che stiamo vivendo, con una guerra così atroce e orribile, non è una differenza di poco conto. Non le pare?