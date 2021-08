Compagnie aeree, così rigorose nel riscuotere quanto inadempienti al momento di pagare

Caro direttore,

leggo sul nostro giornale, pagina economica, e non è la prima volta, che l'Enac è pronta a sanzionare le compagnie aeree, in particolar modo le così dette low cost per inadempienze varie nei riguardi dei passeggeri. Da maggio del 2020 (sì, 2020) io e altre sette persone siamo in credito dei rimborsi dei voli cancellati da Ryanair. Dopo varie e-mail e pec anche da parte del legale della Codacons, non abbiamo mai avuto nessuna risposta. Nel frattempo cosa fa l'Enac? Nello statuto dell'ente leggo: Passeggeri L'Ente è Organismo responsabile della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari in materia di Diritti del Passeggero e ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti. Se le sanzioni non sono sufficienti, sempre che le paghino, si sospenda la licenza di volare, e l'Enac ne ha il potere, finché non avranno rimborsato fino all'ultimo centesimo i passeggeri.

Giancarlo Vianello

Venezia



Caro lettore,

non ci sono dubbi che gli ultimi due anni siano stati particolarmente difficili e complessi da gestire per le compagnie aeree. Voli sospesi, voli cancellati, partenze spostate di ore, passeggeri lasciati a terra per disguidi dell'ultimo momento. Ma se alcuni disservizi sono, almeno in una certa misura, comprensibili e giustificati dal clima pandemico e dal susseguirsi di normative diverse paese per paese, ciò che non è in alcun modo accettabile è il disprezzo per i diritti dei passeggeri e l'indifferenza per i gravi disagi a loro causati. Per non parlare delle risibili giustificazioni spesso adottate per giustificare inadempienze e cancellazioni. Comportamenti intollerabili, e purtroppo tutt'altro che isolati, su cui le autorità preposte, primo fra tutte l'Enac, hanno il dovere di intervenire con severità e tempestività. Cosa che invece accade molto raramente. Eppure queste stesse compagnie quando tocca a loro far rispettare regole e regolamenti sono sempre estremamente fiscali nei confronti dei passeggeri, non transigono di una virgola: bastano, ad esempio, pochi centimetri o un ettogrammo in più nel bagaglio, ed ecco che scatta la tagliola del sovrapprezzo. Forse sarebbe sufficiente pretendere da queste compagnie un analogo e rigoroso comportamento verso i passeggeri e i loro diritti quando si verifica qualche inconveniente di cui loro sono responsabili. Forse non assisteremmo più a certi scandalosi comportamenti.