I costi dell'energia e il caso del gasdotto Tap: ecco come certa politica danneggia l'Italia

Caro direttore,

un altro baluardo del fu Movimento 5 Stelle é crollato. Aveva preso voti in Puglia opponendosi al gasdotto Trans-Adriatico ma ora, con il rincaro delle bollette e la crisi energetica, ne rivendica la realizzazione. Alla faccia della coerenza e in barba a quanto promesso agli elettori.

G.S.Padova



Caro lettore,

Winston Churchill quando qualcuno lo accusava di aver cambiato idea su un determinato argomento, era solito rispondere che «rimangiandomi le mie parole non mi è mai venuta l'indigestione». La politica, si sa, è molto volubile e i politici lestissimi ad adattarsi alle mutate condizioni. Il caso Tap è però emblematico della disinvoltura con cui una certa cultura politica, alla ricerca di facili consensi e indifferente ai danni che può causare, specula sulle paure e i timori della gente. Salvo poi, presi i voti, fare retromarcia e magari, come in questo caso, cercare di attribuirsi meriti che non ha e non ha mai avuto. Il Tap è il gasdotto che, passando attraverso l'Europa dell'Est e approdando sulle coste pugliesi, porta il gas in Italia dall'Azerbaijan. Il no a questa grande opera è stato uno dei cavalli battaglia con cui M5s ha costruito, soprattutto al Sud, il suo grande successo elettorale alcuni anni fa. Per nostra fortuna la campagna grillina non ha avuto successo e il gasdotto, pur con qualche ritardo, è stato completato. Oggi infatti il Tap porta in Italia 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno ed è giunto a coprire il 14% del nostro fabbisogno nazionale. Non arrivando dalla Russia, questo gas ha infatti prezzi molto più competitivi e un flusso regolare. Caratteristiche che, in questa difficile congiuntura, lo hanno fatto diventare, uno degli asset fondamentali della nostra politica energetica. Tanto è vero che si sta discutendo di raddoppiarne la capacità di trasporto: da 10 a 20 miliardi di metri cubi. Con buona pace degli attivisti M5s e delle loro pericolose battaglia di retroguardia.