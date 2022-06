Aria condizionata, le misure anti-spreco e i soliti profeti di allarmi inesistenti

Caro direttore,

tra qualche settimana arriva l'estate e come sempre le calure aumentano portandosi dietro il disagio del caldo umido afoso che da anni ci stressa. In questi giorni le temperature hanno toccato o superato il 30 gradi, che fare? Invito Mario Draghi a visitare alcuni uffici o qualche fabbrica, così si rende conto che tenere i condizionatori d'aria chiusi soffoca più che una camera a gas.

Adolfo Somarolini

Bassano del Grappa (Vi)



trasmettiamo volentieri il suo invito a Mario Draghi, anche se dubito che avrà l'opportunità di leggerlo. Nel frattempo mi permetta di farle notare che le sue preoccupazioni sono largamente infondate. So che alcuni siti, ieri no vax e oggi pro Putin, stanno diffondendo la notizia che quest'estate, per contenere l'uso di energia schizzata a prezzi record a causa della guerra Russia-Ucraina, non si potrà più usare l'aria condizionata. Ma non è affatto vero e non c'è alcuna legge, vecchia o nuova, che lo preveda. Il governo ha invece introdotto una norma contro l'uso selvaggio dei condizionatori, un problema non secondario, visto che il 57 per cento del consumo di energia negli uffici deriva proprio da questi impianti. In base alle nuove regole, in vigore dallo scorso primo maggio, in inverno non si potrà riscaldare oltre i 19 gradi (oggi il limite è di 20) e in estate non si potrà scendere sotto i 27, con una tolleranza però di 2 gradi. Quindi, in buona sostanza, si potrà utilizzare l'aria condizionata dai 25 gradi di temperatura in su. Ma queste nuove norme sull'aria condizionata valgono solo per gli uffici pubblici, esclusi ospedali e case di riposo. Non per le case, le fabbriche o altri ambienti privati. Mi sembra che dunque che il pericolo, che lei paventa, di vedere trasformati questa estate i luoghi di lavoro in camere a gas sia del tutto scongiurato e lontano dalla realtà. Personalmente ho qualche dubbio sull'efficacia reale di questi provvedimenti (chi controllerà la loro applicazione nelle migliaia di sedi pubbliche sparse per l'Italia?), ma questo non giustifica certamente chi diffonde notizie false e alimenta allarmi inesistenti. Ricorrere all'uso della disinformazione o manipolare la realtà a proprio uso e consumo dimostra solo la debolezza delle proprie idee.