Il caos post-voto è la conseguenza di una legge elettorale sbagliata, studiata per non far vincere nessuno

Caro direttore,qualche volta seguo i dibattiti tv su come si potrebbe formare un governo. Vorrei che in questi dibattiti intervenissero i comuni cittadini che hanno votato per quei partiti. Io mi sono posto delle domande, che non ho mai sentito. Per esempio: Di Maio dice di voler dialogare con tutti e che, se non si raggiungerà un accordo di governo, gli altri si dovranno assumere le loro responsabilità.Non capisco: se vengo a parlare con te su che base parliamo se insisti nel dire che si parlerai solo del tuo programma? Tutti stanno tirando per la camicia il Pd e vedrete che alla fine se non si riesce a fare un governo la colpa sarà del Pd. L'unico che ha perso. Di solito sono sempre i vincitori che dettano le regole. Ma qui mi sembra che visto che non hanno avuto la vittoria piena, si cerchi di scaricare la colpa sugli sconfitti.Caro lettore,se è così difficile fare un governo la colpa non è del Pd, ma, innanzitutto, della legge elettorale che porta il nome del capogruppo del Pd Rosato. Come è chiaro da molto tempo, in Italia non esiste più un sistema bipolare. Ci sono tre aree politiche che si contendono il consenso dei cittadini: il Movimento 5 stelle, il centrodestra e il Pd con i suoi satelliti. Di fronte a questa realtà, una legge elettorale che avesse avuto come obiettivo la governabilità del Paese, avrebbe dovuto prevedere un premio di maggioranza per la coalizione o il partito che avesse preso più voti. Se fosse stato così, oggi non ci troveremo in questa situazione. Si è invece messo in piedi un sistema elettorale (il cosiddetto Rosatellum) che sembra fatto apposta per non far vincere nessuno e aprire la strada ad accordi post elettorali. Chi l'ha congegnato ha fatto però male i suoi conti. Forse dava per scontato, o auspicava, un esito del voto che avrebbe aperto le porte a un'intesa tra Pd e Forza Italia o qualcosa di simile. Gli italiani però hanno fatto capire di avere altre idee e oggi trovare una maggioranza in Parlamento è un autentico rompicapo. Come e se si risolverà credo nessuno, in questo momento, lo sappia. Ma chiunque vada al governo speriamo cambi questa deleteria legge elettorale.