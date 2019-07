L'alternativa a Salvini: in politica guai a confondere i desideri e i sogni con la realtà

Caro direttore,

sembra che tra le file della Lega tiri l'aria di un imminente annuncio di entrata in guerra. Nel caso mettiamo, che ad eventuali elezioni si presentino in blocco una Lista Conte, il M5S con Di Maio, e un Pd capace di dare il benservito ad un Zingaretti buonista, dal faccione sempre sorridente e ubiconciliante. Mettiamo, che tale partito abbia il coraggio di dare maggior primo piano ad una Emma Bonino, rappresentante non tanto il nuovo, ma il suo saper far politica in modo onesto e competente, conosciuta in Europa e amata anche in Italia. Mettiamo che... i conti diverrebbero più chiari: una maggioranza governativa altra, con un Salvini, che si è dato la zappa sui piedi, ormai isolato e in via di estinzione. Le sue parole d'ordine, consunte dal cambiamento dei tempi. Il fenomeno migrazione superato attraverso una strategia europea di equa ripartizione dei migranti e soprattutto di una valida ed organizzata integrazione; l'inattuabile flat tax sostituita da un piano efficace di ammortamento del debito.

Aldo Martorano

Venezia





Caro lettore, guai in politica a confondere i propri desideri con la realtà. Una Lista Conte non esiste e dubito che mai esisterà: è un classico sogno di mezza estate, coltivato da qualche notista e forse da alcuni potentati. Emma Bonino è una persona apprezzabile, ma se fosse così amata dagli italiani, alle ultime elezioni europee la sua lista avrebbe ottenuto un lasciapassare per Bruxelles. Invece lei e i suoi compagni di strada sono rimasti inchiodati al di sotto della soglia di sbarramento del 4%. Un po' pochino per farla assurgere d'imperio a leader del secondo partito italiano. Il Movimento 5stelle di Di Maio faccio fatica ad immaginarlo: M5s è un arcipelago composito in cui convivono, sotto la regia della Casaleggio, tante anime diverse. Pensare di trasformarlo in un partito tradizionale sotto la guida dell'attuale vice premier equivale a snaturarlo e a decretarne una probabile scomparsa. Se questa nuova aggregazione di soggetti politici dovesse essere l'alternativa a Salvini, credo che il Capitano leghista potrebbe dormire sonni tranquilli. Se cadrà, più o meno rapidamente, sarà solo per demeriti ed errori suoi. Non per merito di maggioranze altre. Che, semplicemente, per ora, non esistono.

