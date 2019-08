I leader della Cgil attratti dalla politica ma neppure l'operaismo 2.0 di Landini potrebbe funzionare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,Conte super scontato, Di Maio azzerato, Salvini supervalutato. Chi va, chi resta, chi vota si col groppo in gola, chi esce e lascia fare e chi tanto c'è la Fiducia. E quando c'è la fiducia E il PD? Specie protetta, riserva di caccia per i pochi che ormai si ostinano a votare a sinistra. Eppure eppure che? L'Italia è ai saldi di fine stagione. Il governo è, ormai, in mano alla Lega. L'unica opposizione è Landini. Uno che parla chiaro e dice che lui al Viminale non ci va, la politica dei due tavoli non gli piace, Landini è uno diretto, anzi direttissimo, quasi Frecciarossa. E non ci sta. Gli va bene solo qualcosina qui e là ma invero troppo poco per non tingersi la faccia coi colori di guerra. Lui, dice, fa solo gli interessi dei lavoratori, da buon sindacalista, ma li fa anche dei disoccupati se mai dovessero arrivare ad impiegarsi. Ma non fa gli interessi di Salvini, su questo punto è chiarissimo. (L'unica cosa che ha in comune col ministro è l'ini, finale del nome). E io gli credo. Sono due che se si incontrano fanno scintille. Landini può sembrare uno pacioso, un po' pacioccone, ma quando si incavola diventa tutto rosso e gli esce il fumo dal naso e dagli orecchi. Mentre Zingaretti si balocca col partito, Landini è partito.Cara lettrice,di leader della Cgil passati armi e bagagli dal sindacato alla politica ne abbiamo visti tanti nel corso degli anni. Da Lama per arrivare sino ad Epifani. Qualcuno ( le dice niente il nome di Sergio Cofferati?) sembrava destinato a un luminoso e sicuro percorso che lo avrebbe portato alla guida della sinistra tutta. Sappiamo che fine hanno fatto. Tutti a poco a poco sono scivolati nelle retrovie della politica e sono usciti di scena, senza nemmeno essere particolarmente rimpianti. Non so se Landini ascolterà le sirene della politica e lascerà il sindacato per scendere nel campo della politica. Molti segnali lo fanno pensare. Il segretario della Cgil è un efficace tribuno televisivo, piace a un certo pubblico perché dice cose di sinistra. È un movimentista un po' scapigliato ma accorto, che nel vuoto di leadership della sinistra si è ritagliato un suo ruolo preciso, stando però attento a non interferire nelle complesse vicende del Pd o di altri partiti. Ma la sinistra oggi ha bisogno di tornare a parlare con ceti sociali che hanno smesso di considerarla un punto di riferimento e di costruire nuove alleanze. Ho qualche dubbio che il pur abile Landini, interprete di una sorta di operaismo 2.0, possa rispondere a queste esigenze. Temo per lui, se entrerà in politica, il triste bis di Cofferati.