Perchè, nonostante tutto, ha un senso continuare a fare impresa in Italia

Egregio direttore,le faccio una domanda: perché un'industriale italiano dovrebbe perdere tempo con un Paese povero di consumi interni, povero di risorse, gravato da costi di produzione e di trasporto enormi rispetto ad altri Paesi? Burocrazia ad ogni livello, politici politicanti di basso livello ed inconsistenti, incapaci di decisionismo, litigiosità istituzionale tra legislatori ed esecutori, colonne interne sindacali propense ad autoreferenziarsi. Prima di scriverLe per l'ultima volta, ho ripassato libri di storia e di economia e, a parte qualche effimera modernità sostenuta dalla Televisione di Stato, maneggio della ideologia più accomodata, non vedo più i progressi economici e sociali rispetto ad altri Paesi europei, esclusa la sventurata Grecia. Il colpo di grazia che sta colpendo i terzisti delle industria tedesche in recessione colpirà qui nel nord est, conseguentemente a mio parere, relegherà queste regioni vischiosamente sussidiarie di industrie estere, similari alle altre regioni in storica sussidiarietà contributiva dalle regioni del nord, finché non ci saranno altro che debiti con la Banca Europea. Fino a pochi anni orsono, l'identità di essere un produttore, un'industriale italiano dava stimolo e coraggio: oggi essere italiano identitario è un reato. Allora, direttore, se un'industriale ormai forzatamente globalizzato guarda al proprio interesse, al valore aggiunto della propria impresa, perché dovrebbe restare qua?Caro lettore,qualcuno dice che gli imprenditori italiani sono degli eroi. Forse questa affermazione sconta un eccesso di enfasi, ma contiene anche una profonda verità. Perché il nostro è uno dei Paese al mondo con il più alto tasso di capacità e spirito imprenditoriali, ma anche quello che ha saputo creare uno degli ambienti meno favorevoli a chi fa impresa. Quindi non è semplice rispondere alla sua domanda. Ma proverò a farlo. La prima e principale ragione per cui ha un senso continuare a fare impresa in Italia sono le risorse umane e la coesione che, soprattutto in territori come il Nordest, esiste tra l'imprenditore e i suoi collaboratori. La qualità della forza lavoro a tanti livelli, la sua creatività, lo spirito di dedizione e di adesione ai valori aziendali, sono valori aggiunti importantissimi, che non è facile trovare altrove e che non sono riproducibili. Non è un caso che grandi gruppi globali abbiano deciso di far produrre in Italia e non altrove i loro manufatti. Perché qui e solo qui sono garantiti standard di qualità elevati. E perché, nonostante tutto, il marchio Made in Italy continua ad essere riconosciuto ed apprezzato nel mondo. C'è poi a una domanda da farsi: se non in Italia, dove? Far impresa in altri Paesi europei non è meno difficile che in Italia, soprattutto per uno straniero. Mentre altre nazioni presentano un elevato rischio di instabilità sociale e politica. Noi al massimo cambiamo governo con una certa frequenza. Ma ci siamo abituati.