Ciò che i no vax fingono di non capire: potranno riavere la loro libertà solo grazie ai vaccini degli altri

Egregio direttore,

sono una insegnante da poco in pensione e come tanti altri non vaccinati ho vissuto e sto vivendo questi momenti con stupore ma anche con tanta apprensione. Stupore perché non capisco il motivo di tanto accanimento, apprensione perché le restrizioni impediscono di svolgere la vita come si è sempre svolta. All'inizio tanta rabbia, poi però da ottimista quale sono ho preso consapevolezza che non tutto il male viene per nuocere. Così invece di andare per negozi o dal tabaccaio faccio delle belle passeggiate, leggo più libri e se devo fare degli acquisti mi faccio spedire tutto a casa. Morale, le restrizioni mi hanno fatto stare meglio e di questo ringrazio chi mi voleva opprimere.

Lucia T.

Mestre

Cara lettrice,

non posso che rallegrarmi con lei se la sua condizione di convinta no vax le ha restituito serenità e le ha dato la possibilità di apprezzare e riscoprire alcuni piaceri della vita. La inviterei solo a non sottovalutare un piccolo ma importante dettaglio: se rispetto a quanto accaduto nel 2020, in questi ultimi mesi un numero assai inferiore di persone contagiate dal virus è stata ricoverata nei reparti ospedalieri di terapia intensiva o ha perso la vita a causa del Covid, è soprattutto perché la stragrande maggioranza delle persone ha fatto una scelta diversa dalla sua e si è invece vaccinata. Prima di iniziare un nuovo libro o durante una delle sue belle passeggiate, provi a riflettere anche su questo aspetto. Perché se lei oggi può godersi, seppur con qualche privazione, la sua vita, a molti altri questa possibilità avrebbe potuto essere del tutto e definitivamente negata. E se invece oggi anche loro possono passeggiare e leggere libri devono ringraziare tutte quelle persone che non hanno pensato solo al proprio benessere, ma anche a quello degli altri. E al contrario di lei si sono vaccinate.