Dietro a questa oscena guerra non c’è solo un “banale” problema di confini o di aree di influenza militari

Caro Direttore,

sto cercando se mai c’è una ragione a questa insensata guerra. Fin dai tempi del trattato di Minsk, la situazione non era chiara e la regione russofona ha sempre manifestato il voler la propria autonomia da Kiev. Il governo ucraino intendeva gli accordi come una conferma della propria integrità territoriale, sul controllo. Per il governo russo invece il protocollo di Minsk garantiva alle autorità del Donbass una larga autonomia, ed oggi si è arrivati ad una guerra senza ragione. Forse i malumori erano iniziati con la cacciata del presidente eletto Viktor Yanukovich in quella che fu definita una “sanguinosa protesta nazionalista”. Inspiegabile per me, come nei tempi attuali arrivare ad una guerra e far morire migliaia di innocenti civili e giovani soldati di una e l’altra parte, per l’arroganza e l‘ingordigia umana che si macchia di sangue per due briciole di terra come sono la Crimea e il Donbass.



Tito Marinoschi

Udine



Caro lettore,

Oriana Fallaci, inviata al fronte, scrisse «Io sono qui per provare qualcosa in cui credo: che la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della razza terrestre». Le guerre sono sempre irragionevoli e profondamente ingiuste. Sono il risultato dell’insensatezza umana e dei deliri di potenza. Anche il dibattito che in queste settimane attraversa l’opinione pubblica sulle ragioni, vere o presunte, che hanno scatenato il terribile conflitto in Ucraina ha qualcosa di irreale e di paradossale. Forse che la potestà sul Donbass o la Crimea, il temuto allargamento della Nato, l’ingresso di Kiev nella Ue sono motivi che possono giustificare gli orrori che si stanno consumando in Ucraina? Forse che sono in grado di spiegare le stragi di civili inermi e la distruzione di intere città? Come si può stabilire e accettare che esista un rapporto di causa-effetto tra questi fatti? Ciò che sta accadendo in queste settimane ha bruscamente portato indietro di decenni l’orologio della storia. Ci ha scaraventati in un’epoca in cui, anche in Europa, per regolare i conflitti politici si ricorreva alla forza delle armi e non della ragione. Ci ha riportati a un secolo in cui i dittatori si arrogavano il diritto di fissare confini dei loro imperi e di imporre un ordine da loro stabilito e in cui la volontà dei popoli contava meno zero. Temo che se non capiamo questo, se non proviamo a pensare che dietro questa oscena guerra non c’è semplicemente un “banale” problema di confini o di aree di influenza militari, non riusciremo a comprendere ciò che sta davvero accadendo intorno a noi. E che rischia di segnare tragicamente non solo il nostro presente ma anche il nostro futuro.