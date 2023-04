L'assurda polemica sui "premi" scolastici e una vera cultura riformista dei meriti e dei bisogni

Egregio direttore,faccio davvero fatica, forse per miei limiti culturali, a comprendere la polemica sul preside della scuola superiore di Padova che ha deciso di assegnare un premio di 100 euro agli studenti che hanno una media superiore al 9. Non capisco cosa ci sia di male, di sbagliato e di negativo in questa decisione. Leggo addirittura che, secondo l'opinione di qualcuno, una scuola che dà un premio del genere "ha fallito la sua funzione educativa". Ma perchè? Può spiegarmelo lei?Caro lettore,mi dispiace: non so proprio spiegarglielo. Sarebbe come dire che le borse di studio, da sempre assegnate sulla base non solo delle condizioni economiche dello studente che le richiede ma anche dei suoi risultati scolastici misurati dai voti, sono sbagliate e sarebbero perciò da abolire. Mi pare che per l'ennesimo volta ci troviamo a una polemica che discende da posizioni ideologiche e demagogiche. Per certi aspetti persino ottocentesche. Qualcuno mi perdonerà per la franchezza delle parole che sto usando, ma mi pare siamo di fronte ad atteggiamenti figli di una sinistra fuori dal tempo e vittima della propria pigrizia mentale. Una politica moderna dovrebbe puntare su un' alleanza tra meriti e bisogni. Non considerarle entità incompatibili o contrapposte. Non porle in alternativa come se nel 2023 il sostegno a chi è portatore di bisogni economici o sociali, non possa (anzi non debba) conciliarsi e muoversi di pari passo con il riconoscimento di chi è portatore (anche) di capacità. Alla Rete degli Studenti medi o alla giovane e assai loquace parlamentare del Pd veneto che hanno duramente polemizzato con la decisione dell'istituto superiore di Padova di assegnare un premio agli studenti più meritevoli, vorrei ricordare il passaggio di un famoso intervento pronunciato nel 1982, cioè oltre 40 anni fa, dall'allora vice segretario del Psi Claudio Martelli : «Se separiamo il merito dal bisogno, il riformismo diviene o tecnocrazia o assistenzialismo". Parole purtroppo profetiche per la sinistra italiana. Non è infatti esattamente ciò che è accaduto nel nostro Paese? Negli ultimi decenni la sinistra, con rare eccezioni, non è stata in grado di formulare una proposta politica che andasse oltre un assistenzialismo riveduto e corretto o un governismo fine a se stesso, perdendo così la rappresentanza di interi pezzi di società. Orfana della propria ideologia, si è rivelata incapace di rinnovarsi. Questa polemica "scolastica" ne è solo una conferma.