Bene parlare di pace ma bisogna essere in due e finora Putin non ha mostrato interesse per una tregua

Caro direttore,

ho assistito all'intervento accorato di Zelensky. Inutile dire che non si può che essere solidali con un popolo così dolorosamente provato. Ciò non toglie che non si possano esprimere alcune considerazioni. Prima: nella obbligata risposta del nostro presidente Draghi a Zelensky mi sarei aspettato che, oltre all'impegno degli aiuti umanitari, di accoglienza, di fornitura di risorse economiche e di, purtroppo, armi si fosse garantita anche e, come primaria esigenza, la volontà di mediazione per far cessare il prima possibile questa assurda guerra. Non è accaduto. Seconda: il linguaggio in politica ha un peso determinante, anche quando si pensa che il nemico abbia il massimo torto. Ebbene anche su questo punto devo dire che Biden non eccelle di diplomazia da come si esprime. Terza: sono venuto a conoscenza che l'Ucraina stanzia per l'esercito ben il 4,5% del prodotto interno lordo, mentre in Italia siamo all'1,5%. Questa enorme disparità, per un paese non propriamente ricco come l'Ucraina, mi fa molto pensare.

Renzo Turato

Padova



Caro lettore,

condivido le sue perplessità su alcune affermazioni dai toni inutilmente incendiari del presidente Usa, forse destinate più al suo elettorato che alla scena internazionale. Non mi pare invece che Draghi in Parlamento abbia evitato di parlare di trattative o mediazioni. Il premier ha detto invece una cosa molto semplice ma difficilmente negabile: La nostra volontà di pace si scontra con quella del presidente Putin che non mostra interesse ad arrivare a una tregua che permetta ai negoziati di procedere con successo. Perché per fare un accordo o una mediazione bisogna essere almeno in due e resto convinto che Putin non si siederà a nessun tavolo finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi militari e conquistato l'Ucraina. Solo a quel punto o solo se la sua strategia di conquista sarà sconfitta sul campo o frenata da eventi politici interni alla Russia, Putin accetterà di trattare o mediare. Prima, se non sarà costretto, non lo farà o al massimo fingerà di essere disponibile a qualche forma di compromesso solo per guadagnare tempo in funzione dei suoi obiettivi. Quanto alla spesa militare di Kiev è sicuramente elevata, ma è direttamente proporzionale all'aggressività del suo ingombrante e bellicoso vicino russo. Che investe in armi il 4,27% del suo Pil (contro il 4,1% dell'Ucraina), è quinto al mondo per spese militari e, come si è visto, non si fa scrupolo alcuno di invadere i paesi confinanti.