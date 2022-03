In troppi non hanno capito che la Russia è cambiata: ora è un regime personalistico preoccupato solo di sopravvivere

Egregio Direttore,

a proposito del rapporto tra Unione Europea e Russia mi domando come sia possibile che l'Europa non abbia capito, e ancora non capisca, quanto i tempi mutati rispetto alla fine della guerra fredda avrebbero dovuto modificare gli atteggiamenti reciproci con la Russia. L'Unione Europea, a causa della sua miopia non ha capito come lo stare sempre a rimorchio degli Usa e della Nato abbia in realtà costantemente favorito gli interessi americani. Io credo che il riconoscere, da parte UE, l'anima e la cultura profondamente europea della Russia e l'apertura di un vero confronto e dialogo, invece di circuitarla con un cordone bellico come hanno voluto gli Usa e la Nato, avrebbe contribuito alla concreta formazione di un trilateralismo mondiale dove l'Europa rispetto a Usa e Cina, avrebbe un ruolo autonomo e non marginale. Ma, spes ultima dea est, forse una uscita di scena di Putin, sanguinario criminale di guerra, e la disponibilità dell'Europa a una riflessione attenta su quali possano essere le proprie reali utilità nel confronto fra Usa e Cina, potrebbero contribuire, nel tempo, a sanare la tragica, inaccettabile e imperdonabile ferita di questi giorni nel cuore dell'Europa.

Luciano Ferrario



Caro lettore,

certamente l'Europa soffre di una cronica debolezza politica strategica che non le ha consentito di ritagliarsi un ruolo diverso nella politica globale e di ripensare anche al suo rapporto con gli Stati Uniti. Ma rispetto alla Russia credo che da parte dell'Europa e anche delle cancellerie dei principali Paesi sia stata soprattutto sottovalutata l'involuzione anti democratica che ha investito quel grande e complesso paese. Una svolta rapidissima che in meno di un anno ha reso in Russia il voto, la libertà di stampa e di manifestazione, la possibilità di esprimere un'opinione diversa da quella del regime, non solo una attività difficile, ma impossibile. Punita come un grave reato. Un attentissima osservatrice delle vicende russe, la giornalista Anna Zafesova, ha persino individuato una data in cui la Russia si è quasi ufficialmente trasformata da regime semi-autoritario in vera e propria dittatura. La Zafesova fa coincidere questo momento con la fine settembre 2021 quando il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dichiarò: «Vladimir Putin non ha nulla contro l'alternanza al governo, a condizione che non diventi un'idea fissa». Una dichiarazione assai eloquente dell'approccio e della concezione del proprio ruolo da parte del presidente russo. Oggi in Russia vige un regime personalistico che ha come principale se non unico obiettivo la propria durata e sopravvivenza. Un totalitarismo post-ideologico che non lascia spazio ad alcuna forma di dialogo. Nè all'interno nè all'esterno. Forse qualcuno in Europa pensava che questa involuzione si arrestasse almeno di fronte ai confini di un altro paese o alle convenzioni internazionali. Si sbagliava.