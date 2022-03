Non confondiamo la Russia con i russi (anche gli atleti), ma non sempre lo sport è sinonimo di pacificazione

Egregio direttore,

trovo assurde e stupide le decisioni prese dagli organi internazionali sportivi, nei confronti dello sport russo. Togliere le compagini sportive russe dalle competizioni, è una decisione che va esattamente nella direzione opposta allo scopo che si preffigge: lo sport è unione, rispetto delle regole, pacificazione, distensione dei conflitti sociali, la storia ne è piena di esempi lampanti. Le decisioni di Uefa, Fifa, Cio ecc. non fanno altro che inasprire conflitti; con un mondo che da sempre è impegnato nella lotta alle discriminazioni, se ne mette in atto una delle più vergognose. Che colpa ne hanno gli atleti russi delle paraolimpiadi, per le decisioni di Putin? Disabili a cui viene negato lo scopo della loro vita: assurdo, e con quali vantaggi? La solita storia; si continua a far pagare a dei figli le colpe dei padri, è forse una colpa essere nati in un paese anziché in un altro? I cervelloni che hanno preso queste decisioni fanno il lavoro sbagliato, meglio cambiarli prima che facciano altri danni.

Gerardo



Caro lettore,

non bisogna confondere la Russia con i russi. Non si deve trasformare la giusta reazione contro il Cremlino e il suo folle leader Vladimir Putin in una campagna contro la popolazione russa o contro tutto ciò che è russo. Anche se non è facile in tempi come questi, si deve saper distinguere. A maggior ragione quando lo scontro ècosì violento e quando la forza delle armi prevale sulla forza della ragione. Penso che questo valga anche per l'atteggiamento da mantenere nelle competizioni sportive. È un segnale giusto e necessario escludere dalle competizioni le squadre nazionali o i club russi che, soprattutto in quel paese, sono espressione diretta del potere centrale o sono controllate dai potentati vicini agli oligarchi o al capo del Cremlino. È invece ingiusto e sbagliato colpire o penalizzare i singoli atleti com'è accaduto nel caso delle Paralimpiadi: si poteva, per esempio, dare loro la possibilità di gareggiare anziché sotto la bandiera russa sotto l'insegna olimpica. Allo stesso modo penso però che serva usare la massima severità verso quegli atleti russi che approfittano dello sport per rendere pubblico il loro sostegno a Putin e alla sua guerra. Come nel caso del ginnasta Ivan Kuliak che è salito sul podio di Coppa del Mondo a Doha indossando una maglietta con ben impressa al centro una grande Z, che è il simbolo dipinto sui mezzi corazzati russi che hanno invaso l'Ucraina. Piccolo dettaglio: Kuliak in quella gara è arrivato terzo. Primo e medaglia d'oro Illia Kovtun, ucraino. Come vede non sempre lo sport è sinonimo di unione e pacificazione.