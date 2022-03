Orsini ha il diritto di esprimere le sue idee. Noi quello di non condividerle (e di non dover pagare per ascoltarle)

Caro Direttore

sappiamo che la libertà di pensiero più che una verità è una utopia, anche in Italia. Siamo arrivati al punto in cui chi esprime una posizione per cui bisogna rompere con la massa di notizie similari che giungono dai media, vieni oscurato o ignorato o addirittura coperto di insulti. Se la guerra in Ucraina risulta essere un orrore del Novecento, un orrore degno della seconda guerra mondiale, non sono tollerabili le reazioni al pensiero del professor Orsini, esiliato dalla Rai. Mi viene da credere che veramente siamo ridotti alla gogna dei potenti che vogliono condizionare le menti ed il nostro pensiero.

Orietta Dal Broi

Schio (Vi)



Cara lettrice,

sul cosidetto caso Orsini ho un'opinione abbastanza semplice: non ho dubbio alcuno sul fatto che il professore possa e debba esprimere tutte le sue idee, per quanto possano apparire discutibili o non essere per nulla condivisibili. Il fatto che sulla guerra in Ucraina, su Putin, sull'appartenenza dell'Italia all'Europa e su qualsiasi altro argomento, le sue opinioni non riflettano quelle della maggioranza dell'opinione pubblica o degli esperti, non è una buona ragione nè per silenziarle nè per non ascoltarle. Per questa stessa ragione non mi è affatto piaciuta l'alzata di scudi di qualche partito che ha chiesto di censurare e di escludere dalla Rai il professor Orsini perché filo-putiniano. Sempre ammesso che sia così, lascerei volentieri al dittatore moscovita il privilegio di far parlare o scrivere solo chi la pensa come lui. Allo stesso modo, e con uguale franchezza, mi lasci però aggiungere un'altra considerazione. Una trasmissione Rai aveva firmato un contratto (poi annullato) con il professor Orsini che prevedeva il modico (si fa per dire...) cachet di 2mila euro a puntata. Non discuto il principio che le competenze debbano essere riconosciute e ricompensate. Al contrario: mi permetto di avere qualche dubbio sul fatto che in questo caso un compenso del genere fosse giustificato. Il professor Orsini è l'esperto che il 15 marzo è andato in tv a sostenere (cito testualmente) che «questa è una guerra persa in partenza: o noi diamo a Putin quello che vuole o lui se lo prende lo stesso», e qualche giorno dopo ha affermato invece che «l'Italia deve uscire l'Europea» e lasciare al loro destino in questa guerra Francia e Germania. Valutazioni e opinioni legittime, sia chiaro, che magari fanno anche discutere, animano i talk show e, con il contributo di qualche opportuno battibecco e litigata in diretta, innalzano pure l' audience. Ma che si dovesse pagare qualcuno, usando i soldi del canone, per farci raccontare che Putin ha già vinto e vincerà comunque, beh questo non ha nulla a che fare con la libertà di pensiero. Ma con il buon senso.