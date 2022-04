Non esiste la satira su una ragazza fatta a pezzi, la professione del comico richiede ben altra statura

Egregio direttore,

chiedo il suo punto di vista relativamente alla differenza che passa tra la contestata battuta postata dal comico di Zelig Pietro Diomede (che a parer mio non offendeva la memoria della ragazza a cui è stata associata, ma ben altra istituzione) e un qualsiasi articolo di stampa quotidianamente pubblicato su testate pesantemente satiriche come Il vernacoliere o il L'asino. Non eravamo forse tutti Charlie Hebdo? Certo che non si può paragonare quanto successo al giornale francese con il non significante dramma personale dell'ex comico che, nel suo piccolo mondo, si è trovato improvvisamente senza lavoro e con la carriera probabilmente finita a causa della gogna pubblica, più che per oggettive responsabilità.

Piergiorgio Mazzoleni



Caro lettore,

precisiamo subito una cosa: Pietro Diomede non ha perso nessun lavoro. Nella vita fa l'impiegato (fantozziano, per sua stessa definizione) e a tempo perso cerca, con risultati insignificanti, di far ridere. In questa veste di aspirante comico doveva partecipare alla puntata della trasmissione tv Zelig del 12 aprile. Dopo le polemiche suscitate da un suo miserabile tweet (con ambizioni umoristiche) sulla morte di Carol Maltesi, la 26enne pornostar uccisa e fatta a pezzi dall'ex fidanzato, i responsabili di Zelig hanno deciso di cancellare il nome di Diomede dal programma. Ne avevano tutto il diritto. E non hanno stroncato nessuna carriera: quella di Diomede-comico credo fosse già finita ancor prima di iniziare. A questo punto probabilmente più di qualche lettore si chiederà cos'ha c'era mai scritto in quel discusso twett per suscitare tanto clamore. Il livello della presunta battuta di Diomede sull'assassinio di Carol Maltesi è talmente infimo che qui non possiamo né vogliamo pubblicarla. Chi lo desidera potrà trovarla facilmente su Internet. Ma su una cosa non ho alcun dubbio: Diomede non è vittima di nessuna gogna pubblica. Non è un martire della censura e non c'è ragione alcuna per affiancare, neppure per sbaglio, il suo nome a quello di Charlie Hebdo. Diomede è solo vittima della sua umana mediocrità e della sua sconfinata volgarità. A cui credo abbiamo dedicato già troppo spazio e dato troppa importanza.