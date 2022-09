Il caro gas non è la conseguenze delle sanzioni, ma della scelta (sbagliata) di aver dato troppo credito a Putin

Egregio direttore,

l'Europa morirà per colpa del gas e quindi di Putin? E se invece si trattasse di un suicidio? Nessuno ci dice quanto viene pagato il gas alla Russia, ma ogni 5 minuti ci dicono a quanto è salito il megawattora e penso che Putin se la stia ridendo vedendo che con la scusa dell'aumento del suo gas la solidalissima UE e il civilissimo Occidente hanno scatenato una speculazione vergognosa, una cannibalizzazione tra gli Stati, con i più forti che stanno mangiando i più deboli, come se fossimo nella saga di highlander, quella del ne resterà soltanto uno. Che abbia ragione Medvedev quando dice che l'Occidente è un popolo degenerato? Se così non fosse chi ci spiega perché le compagnie che commerciano il gas hanno fatto, solo in Italia, un extra profitto di 50 miliardi, quando tutta l'Europa ha acquistato, ad oggi, meno di 36 miliardi di gas dalla Russia?

Claudio Gera



Caro lettore,

può essere che, nella sua follia e indifferenza nei confronti delle sofferenze del suo popolo, Putin trovi anche il tempo per ridersela per le difficoltà e i costi che sta sopportando l'Europa con la crisi del gas. L'umorismo dei dittatori, del resto, è spesso indecifrabile. Lo è assai meno, mi pare, la strategia che sta perseguendo il presidente russo: compensare sul fronte energetico, giocando l'arma del prezzo del gas, gli insuccessi, o i risultati assai inferiori alle aspettative, registrati sul fronte bellico ucraino. E da questo punto di vista Putin ha buon gioco nello sfruttare una situazione figlia degli errori commessi dall'Europa. Non oggi, ma negli anni scorsi. Perché all'origine dell'emergenza energetica e dell'esplosione dei prezzi del metano, non sono ci sono le sanzioni decise contro la Russia o il supporto europeo all'Ucraina. Questi sono le conseguenze contingenti di una scelta strategica sbagliata assunta negli anni scorsi: quella di aver troppo credito a Putin, di averlo considerato un partner affidabile ed aver legato i destini di pezzi importanti delle nostra economia e del nostro vivere quotidiano alle risorse naturali russe. Abbiamo sottovalutati i segnali che arrivavano da Mosca e che indicavano come quel paese si stesse trasformando sempre di più in una feroce e ferrea autocrazia. Un regime con ambizioni imperiali che, mentre ci forniva il metano e costruiva i gasdotti, covava e alimentava un forte risentimento nei confronti dell'Europa e dell'Occidente, di cui in questi mesi si è fatto fedele interprete l'ex premier Medvedev. Oggi tutto questo ci è assai più chiaro. L'invasione dell'Ucraina e la guerra scatenata sul gas ci hanno (o ci dovrebbero aver) aperto gli occhi. Ci stiamo suicidando? No. Pur tra molte contraddizioni, incertezze ed egoismi ci stiamo affrancando dal ricatto energetico russo. Tutto questo avrà inevitabilmente un costo. È il prezzo da pagare per difendere la nostra sovranità economica e i nostri valori.

P.S. A proposito della sua ironia sul civilissimo Occidente, mi permetta una domanda: lei pensa che in Russia le sarebbe possibile scrivere, e vedere pubblicata su un qualsiasi giornale, una lettera critica come la sua? Lascio a lei la risposta. Le segnalo solo che ieri il governo di Mosca ha revocato la licenza cartacea, cioè ha chiuso, l'ultimo giornale indipendente ancora in circolazione, la Novaja Gazeta.