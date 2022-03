La soluzione diplomatica è l'unico esito per la guerra: ma la pace avrà anche per noi europei un costo elevato

Egregio direttore,

in questo mondo, vario e complesso, c'è ancora chi crede che la terra sia piatta, che gli uomini non siano mai arrivati sulla luna e che gli extraterrestri sono tra noi. C'è anche un ministro degli esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, che convintamente sostiene che non esiste alcuna guerra in Ucraina e che di conseguenza non c'è alcuna invasione russa in quella nazione. Opinioni che in bocca ad un comune cittadino potrebbero, forse, far sorridere, ma dette da chi dovrebbe trattare la pace lasciano sbalorditi anche i più fiduciosi in una soluzione diplomatica del sanguinoso e barbaro conflitto in corso.

Vittorio De Marchi

Albignasego (Pd)



Caro lettore,

per quanto vario e complesso sia il mondo attuale e per quanto surreali possano apparire le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, la soluzione diplomatica non può che essere l'unica di via d'uscita all'orribile conflitto scatenato dal Cremlino con l'invasione dell'Ucraina. Ogni altra alternativa avrebbe conseguenze ancor più catastrofiche. Anche per questa ragione i toni truculenti usati nei giorni scorsi in Polonia dal presidente Usa Biden nei confronti di Putin (definito tra l'altro un macellaio) sono sbagliati e inopportuni. Di fronte alla sanguinosa offensiva russa contro il popolo ucraino, l'Occidente ha scelto di usare le sanzioni per indebolire all'interno il regime dittatoriale dello zar Vladimir e di sostenere Kiev e il suo governo democratico anche con l'invio di armi per impedire a Putin di realizzare il suo criminale disegno di conquista dell'Ucraina. Ma, piaccia o no, giungerà un momento in cui con il presidente russo bisognerà sedersi a un tavolo e trattare. Immaginare che in tempi brevi a Mosca ci sia un cambio di regime che porti all'estromissione del capo del Cremlino appartiene, per ora, più al mondo dei desideri che a quello della realtà. Ciò che però dobbiamo sapere è che qualsiasi compromesso o trattato di pace verrà firmato, non riporterà indietro le lancette della storia. Né per Putin né per noi europei. Non sarà mai più tutto come prima. Il prezzo per la pace che noi dovremo essere disposti a pagare sarà assai più elevato di quello degli ultimi decenni in cui ci eravamo illusi che la guerra, almeno all'interno dei confini del nostro vecchio continente, fosse un'eventualità cancellata dagli eventi e dalla storia. Putin ci ha tragicamente ricordato che non è così. È iniziata una Seconda guerra fredda. E quando e se sarà siglata una pace che metterà fine al conflitto in corso, sarà una pace molto calda. In costante equilibrio precario, percorsa da molte tensioni, difficile e impegnativa, anche sul piano economico, da preservare e mantenere. Dobbiamo saperlo ed essere preparati.