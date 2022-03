La vittoria agli Europei era un'illusione ottica, l'esclusione dai Mondiali è la fotografia del nostro calcio

Caro Direttore,

premetto che non sono un appassionato di calcio, o meglio mi piace vedere le partite della nazionale ma non mi piacciono tutti i salamelecchi, che ci sono attorno, soprattutto quando vince. Ora è giusto l'entusiasmo per una vittoria come quella recente agli europei, ci mancherebbe, comprendo anche l'esultanza e i festeggiamenti, ma mi fermo qui. Vi ricordate le parole degli esperti che a reti unificate si spendevano in sperticati e osceni peana a suon di eroi eccezzionali di un'altra pasta e via così a tutte le ore del giorno e della notte? Ecco, dopo la figura di ieri sera con una squadra, non me ne voglia la Macedonia, parrocchiale, ma dotata di motivazioni vere, alla quale va anzi il plauso per averci creduto fino alla fine contro uno squadrone di f....etti miliardari che si credono, complici i media, degli eletti super partes, mi chiedo se non è il momento di darsi una regolata. A noi comuni mortali intendo, che dovremmo, prima di parlare di eroi, pensarci un attimo.

Diego Parolo

Carceri (Pd)



Caro lettore,

di fronte ai grandi successi e alle sconfitte cocenti, soprattutto se inattesi, l'enfasi è quasi inevitabile. In realtà non erano eroi gli azzurri vincitori dell'Europeo e non sono tutti mentecatti miliardari quelli che l'altra sera si sono fatti ignominiosamente infilare dall'ignota ai più Macedonia del Nord. Molto più probabilmente il successo del 2021 è stata un'illusione ottica, risultato di una congiunzione astrale particolarmente favorevole che ci ha fatto credere di aver miracolosamente ricostruito un movimento calcistico degno di questo nome e dell'italica fama. La disfatta di giovedì sera, figlia anche di un pizzico di sfortuna (i rigori sbagliati nelle qualificazioni) e di qualche assenza pesante (Chiesa, Bonucci, Chiellini), fotografa in modo assai più realistico lo stato di salute precario del nostro pallone: tecnicamente asfittico, con pochissimi fuoriclasse di livello internazionale, ricco di (ingiustificati) mega-stipendi ma povero di talenti. Non c'è molto da aggiungere: quando si fallisce per due volte consecutive la qualificazione ai Mondiali, significa che si è usciti dal novero delle nazioni-guida del calcio. Abbiamo un glorioso passato e un futuro opaco e difficile da decifrare. Comunque tutto da costruire. Basta saperlo, evitare un' inutile caccia al colpevole (perchè i colpevoli sono tanti) e ricordarsi sempre, quando si parla di calcio, di cosa diceva Trapattoni: Il pallone è una bella cosa, ma non va dimenticato che è gonfio d'aria.