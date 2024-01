Un lettore deluso e le lettere anonime: contro i leoni da tastiera non bisogna chinare il capo

Egregio Direttore,

le chiedo gentilmente di pubblicare questa forse mia ultima lettera che spedirò al suo giornale; ricevere lettere anonime non fa certo piacere, quella che ho ricevuto in questi giorni è firmata probabilmente con uno pseudonimo, e non è la prima volta. Ho un'età con la quale ho vissuto per intero la seconda guerra mondiale, con tutte le sue negatività, mi spaventa dover finire la vita con la terza, al momento a pezzi, come dice Papa Francesco, tuttavia con le armi odierne probabilmente potrebbe essere quella definitiva. Ho un passato di vita orientato politicamente a sinistra, che è sempre nel mio DNA, ma la sinistra di oggi la stento a riconoscere, la vorrei più moderna, meno ideologica, però visto come vanno le cose, è un desiderio che mi porterò nella tomba. In ogni modo scrivendo al suo giornale, intendevo solo esprimere un mio libero pensiero, che non può andar bene a tutti, questa è la democrazia e dovrebbe funzionare così: mi spiace che la contestazione sia nascosta dall'anonimato.



Ugo Doci

Mestre



Caro lettore,

accetti il mio consiglio: non si preoccupi e continui a scrivere, se ne ha la voglia e lo stimolo, al nostro giornale e a dire ciò che pensa.

Non la dia vinta all'autore delle mail anonime che riceve, che punta proprio a questo: intimidirla, evitare che lei continui ad esprimere liberamente il suo pensiero. Purtroppo accade sempre più spesso: siamo circondati da leoni da tastiera che, protetti dall'anonimato e dallo schermo di un pc o di un cellulare, scatenano i propri istinti peggiori, inondano il mondo senza confini (e purtroppo senza regole) della rete di minacce, insulti, accuse infondate, elucubrazioni senza senso e prive di alcun legame con la realtà. Succede spesso anche qui: da indirizzi falsi giungono mail che grondano arroganza, ignoranza, disprezzo per gli altri. In qualche caso ci troviamo di fronte a veri e propri distillati di odio on line. La tentazione talvolta è di rispondere, replicare, provare ad argomentare. Ma è un esercizio inutile: l'uso della ragione nulla può contro la malafede e la disonestà intellettuale di chi non ha neppure il coraggio di mettere il proprio nome e cognome sotto le proprie opinioni. E che rivendica come proprio supremo diritto spargere fiele e accuse a piene mani contro chiunque. Salvo poi, quando e se vengono denunciati e colti con le mani nel sacco, fare retromarcia o ergersi a vittima del sistema. Ma contro questi barbari dell'era digitale non esiste che una strada: ignorarli e non rinunciare ai propri diritti.