Egregio direttore,

confesso di essermi arrovellato per trovare una spiegazione, ma evidentemente sono limitato io; mi riferisco agli autovelox e a tutte le nuove norme che li limitano e che presuppongono gli avvisi ogniqualvolta si sta per incontrarne uno, come a dire che se stanno per salire i controllori in vaporetto, si chieda una legge affinché il marinaio dica " alla prossima fermata saliranno i controllori, chi è senza biglietto scenda per evitare la multa". Oltretutto sento un sacco di ricorsi di automobilisti che richiedono indietro le multe, fatico a capire perché, anziché volere indietro i soldi delle multe, non siano andati entro i limiti. Il mondo è pieno di misteri.

Riccardo Gritti

Venezia

aro lettore, è difficile, anzi spesso quasi impossibile, comprendere alcune vicende italiane applicando, come lei cerca di fare, il semplice buon senso. Quella dell'autovelox e di tutto ciò che è accaduto ed è stato scritto intorno a questi scatoloni di metallo piazzati lungo le nostre strade, è proprio una di queste. Partiamo da una semplice domanda: gli autovelox sono strumento utili? Risposta quasi ovvia: certamente sì, perchè inducono gli automobilisti a rallentare la velocità su tratti di strada particolarmente pericolosi e puniscono, multandoli, coloro che scambiano ogni striscia d'asfalto per una pista di rally o di Formula Uno mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Com'è possibile dunque che molti ne contestino l'esistenza, ne mettano in dubbio l'utilità e che, addirittura, qualche forsennato che li distrugge nottempo assurga, per una fascia non piccola di cittadini, al ruolo di eroe (Fleximan) e di estremo difensore civico? Può accadere se questi strumenti, di per sé utili, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati creati e se tutto ciò avviene nella quasi totale assenza di regole comuni. Ed è esattamente ciò che è successo in Italia. Molti amministratori locali hanno pensato che gli autovelox fossero lo strumento ideale per fare bella figura e nel contempo rimpinguare anche le casse municipali. Tutto ciò con una spesa relativa e correndo pochi rischi politici: le multe per eccesso di velocità infatti si abbattono nel 90% dei casi su automobilisti di passaggio, che vivono cioè altrove e quindi non votano in quel comune. Per questa ragione sono spuntati autovelox un po' ovunque, anche dove non c'era alcuna necessità e alcun pericolo per la viabilità. Ma non basta. Tanti amministratori hanno dimenticato che, nell'Italia delle mille leggi, non basta emanare norme giuste, è necessario che siano anche a prova di ricorsi. È invece accaduto che le multe degli autovelox siano state impallinate da migliaia di azioni giudiziarie e richieste di risarcimento. Che molto spesso sono state accolte dai tribunali. Vanificando quindi la funzione degli autovelox, anzi legittimando coloro che avevano violato i limiti di velocità: nei fatti non avevano violato la legge e non potevano essere puniti. Ecco perché è stato necessario fare una normativa che fissa regole e modalità per l'installazione e il funzionamento degli autovelox. Sperando che serva. Non a far aumentare le multe, ma a diminuire la velocità.