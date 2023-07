Quando l'insicurezza diventa insostenibile, non possiamo più parlare di "piccola" criminalità: la storia di un lettore

Gentile Direttore,

sono il dott. Pierantonio Bragaggia, dentista a Mestre-(Ve). Martedì sera 18/07 ho subito lo scippo della mia borsa, ho inseguito il delinquente, mi sono ripreso la borsa (che conteneva documenti importanti e denaro) riportando la frattura della mano destra, dell'orbita e del seno mascellare destri. Le scrivo perchè prima di tutto desidero ringraziare la polizia locale per la premura e la professionalità con cui sono intervenuti. Desidero inoltre ringraziare il personale medico e paramedico del Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre che mi ha seguito con grande competenza e professionalità. Devo dire che ho atteso 15 ore ma vietato lamentarsi: c'erano casi più urgenti del mio. Per quanto riguarda l'accaduto, senza incorrere in facili giustizialismi, bisogna però riconoscere che la mancanza di protezione nei confronti del cittadino sta diventando intollerabile, come intollerabile è questo buonismo all'italiana che richiama la piccola criminalità, quella che teme il cittadino comune. Non ritengo accettabile che non ci si possa sentire sicuri nelle nostre città, avendo per di più le forze dell'ordine con le mani legate.

Pierantonio Bragaggia

Mestre (Ve)



Caro lettore,

ha tutta la nostra solidarietà per la brutta esperienza che ha vissuto: prima lo scippo della borsa, poi l'inseguimento e la scazzottata con il delinquente che l'aveva derubata. Una serata di cui non si dimenticherà facilmente. Ma anche, me lo lasci dire, un' invidiabile dimostrazione di sangue freddo: non è da tutti avere la prontezza e la forza (d'animo e non solo) di reagire come ha fatto lei. E non è nemmeno da tutti, dopo essere stati scippati e aver rimediato anche qualche frattura per rientrar e in possesso del maltolto, non limitarsi a denunciare l'accaduto, esprimendo tutta la propria (giustificata) rabbia e indignazione. Lei ha trovato anche il modo, il tempo e le parole adeguate per ringraziare chi poi l'ha soccorsa e curata, sottolineandone la professionalità. Quasi inutile poi aggiungere che è difficile non condividere e sottoscrivere le sue considerazioni finali. In certe zone delle nostre città il livello di guardia è stato superato. E non saranno le statistiche che vengono presentate periodicamente sulla diminuzione del numero di reati, a convincerci del contrario. La cadenza quotidiana e apparentemente inarrestabile di episodi di violenza e di degrado è lì a dimostrarlo. Sono vicende e delitti che, per consuetudine, finiscono sotto l'etichetta di "piccola criminalità". Forse è un errore. Perchè in realtà questa crescente insicurezza rappresenta un "grande" e insostenibile oltraggio alla nostra idea di convivenza e di comunità. E storie come la sua ce lo ricordano.