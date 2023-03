Ancora sul "caso Formaggio" e le denunce di Milena Cecchetto: non è gossip ed è giusto parlarne in prima pagina

Caro direttore,

la prima pagina del giornale, e poi anche la seconda e la terza. Tutto per un bisticcio a sfondo forse sessuale tra due consiglieri regionali. Insomma, dopo 10 anni è tornato Grand Hotel.

M.L.

Mestre



Caro lettore,

immagino che lei si riferisca alla denuncia di molestie sessuali in Consiglio regionale veneto, allo spazio e all'evidenza, che lei giudica eccessiva, che abbiamo dedicato a questo caso. Confesso di aver letto con una certa sorpresa ma anche con qualche preoccupazione alcune lettere simili alla sua (solo due o tre in verità, ma significative per i toni e gli argomenti usati) che sono giunte in questi giorni. Dell'argomento mi sono già occupato ieri in questa rubrica, ma credo sia opportuno ritornarci. Perchè evidentemente per qualcuno il "caso Formaggio" e le molestie denunciate da Milena Cecchetto continuano ad essere irrilevanti pettegolezzi di Palazzo. Perchè per qualcuno l'angoscia, la prostrazione e anche la richiesta d'aiuto della consigliere regionale leghista, così evidenti e così dolorosamente espresse nell'intervista che abbiamo pubblicato mercoledì, non meriterebbero grande attenzione: dovrebbero essere derubricate a mera vicenda privata e relegate tuttalpiù nelle pagine interne del giornale. Perchè, in fondo, cos'è successo di tanto grave? E perchè, infine, la politica, quella con la P maiuscola che merita le prime pagine dei quotidiani, è ben altra cosa, mentre quello che è accaduto a Palazzo Balbi è, come dice lei, roba da Grand Hotel, gossip insomma e anche di second'ordine. Ma è davvero così? No, decisamente no. Ho sempre rispetto per le opinioni e le sensibilità altrui. E non è nostra intenzione anticipare condanne o auspicare sanzioni. Questo è compito di altri. Restiamo semplicemente ai fatti che conosciamo. A ciò che è accaduto (e che più di qualcuno ha visto) in quel salottino nel Palazzo del Consiglio regionale veneto martedì 8 marzo e alla denuncia di Milena Cecchetto. Perchè tutto ciò merita la prima pagina? Perchè non è un fatto che riguarda semplicemente due persone, per quanto note e politicamente esposte. Ma riguarda tutti. E a tutti dovrebbe porre domande e suscitare riflessioni. Ciò che ha denunciato la consigliera Cecchetto è il disagio, lo sconforto, la paura e talvolta il dramma che vivono molte altre donne come lei, ma meno famose di lei. E quindi con minori possibilità di venire ascoltate, di aver accesso ai mezzi di comunicazione. Perchè alcuni comportamenti non sono goliardate o fraintendimenti. Ma fanno parte di un modo di essere e di vivere i rapporti uomo-donna profondamente sbagliati e contribuiscono ad alimentare un brodo di coltura pericoloso. Che dobbiamo cercare di prosciugare. E questo risultato lo si ottiene parlandone. Dandogli la giusta visibilità. Anche sulla prima pagina di un quotidiano.