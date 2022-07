L'Italia supera le difficoltà meglio di altri Paesi: sottovalutiamo troppo le nostre capacità

Egregio direttore,

pronti via, è partita la corsa alla poltrona. I nostri politici si preparano a conquistare l'ambito scranno con calcoli e giravolte degni di abili funamboli. Si studiano accorpamenti, cambi di casacca e corsa a nomi prestigiosi per assicurare collegi sicuri. Non mancano colpi bassi per cercare di mettere in cattiva luce l'avversario. Il tutto per poter gestire un Paese allo sbando, con problemi giganteschi ed un debito pubblico ormai vicino all'iperbolica cifra di 2.800 miliardi di euro: in pratica una nazione sfinita, senza futuro per le nuove generazioni. Ci rimane ancora una speranza: lo Stellone italico che nei momenti più difficili ha sempre accompagnato il Paese verso la buona fortuna.

Vittorio De Marchi

Caro lettore,

sarebbe abbastanza facile contribuire con altre recriminazioni al suo pessimismo cosmico sui destini presenti e futuri del nostro Paese. Proverò invece a fare una cosa diversa: guardare anche, ammesso che esista, il bicchiere mezzo pieno. Siamo davvero come afferma lei, senza ombra di smentita, una nazione allo sbando da cui non resta che fuggire? Non credo convincerò del contrario né lei né altri lettori (e forse neppure me stesso) ma c'è un dato emerso proprio in questi giorni che fa riflettere. Ce lo ha fornito l'Istat. Nell'ultimo trimestre il nostro Pil (il prodotto interno lordo che misura la crescita economica di un Paese) è aumentato ben oltre il previsto portando dal 2,6% al 3,4% le previsioni di crescita per l'anno in corso. Tutto questo mentre gli Stati Uniti segnano una crescita negativa e l'altra locomotiva dell'Occidente, la Germania è sostanzialmente ferma. Qualcuno osserverà che una rondine non fa primavera. Ed è giusto non sopravvalutare alcuni segnali né sottovalutare le incognite che abbiamo davanti, prima fra tutte i prezzi dell'energia. Tuttavia questi dati sul Pil arrivano dopo due anni di pandemia e un semestre di guerra e sanzioni con tutto ciò che questo ha comportato. Ebbene dopo tutto ciò il nostro Paese è fra quelli che crescono maggiormente, cioè quelli che nonostante le enormi difficoltà e incertezze, hanno saputo meglio adattarsi al mutato contesto internazionale. Sarà un caso? Non credo. Penso sia piuttosto la conferma che spesso noi sottovalutiamo eccessivamente le nostre risorse e capacità. Detto ciò non penso di averla convinta. Mi basterebbe averle fatto sorgere qualche dubbio. E magari strappato un piccolo sorriso.