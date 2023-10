​Un magistrato non deve essere solo imparziale, deve anche apparirlo. Forse la pm Apostolico se n'è dimenticata

Egregio direttore,

provo a riassumere: il vicepremier Salvini afferma che in una foto del 2018 che ritraeva una manifestazione in Sicilia dell'estrema sinistra sull'immigrazione in cui lo stesso Salvini e i poliziotti presenti venivano pesantemente insultati ("assassini" e "animali", per esempio) sarebbe stata presente anche la giudice Apostolico, cioè la magistrata che ha bocciato il decreto del governo sui migranti, definendolo illegittimo, mettendone in libertà 4. La stessa Apostolico avrebbe anche messo dei like, cioè "mi piace" su post del marito, militante di Potere al Popolo e presente anche lui a quella manifestazione, che attaccavano pesantemente Salvini. La risposta dell'Associazione magistrati a queste accuse è stata che i magistrati si giudicano per le sentenze non per altro e che non si può fare lo screening, cioè la selezione, dei giudici. Mi aiuti: ho capito bene o mi sfugge qualcosa?



Luigi Piron

Padova



Caro lettore,

direi che ha capito benissimo. Almeno ufficialmente la pm Iolanda Apostolico non ha ancora confermato se la donna ritratta nella foto citata da Salvini fosse lei o no.

Secondo alcune indiscrezioni la magistrata avrebbe detto di essere andati lì per evitare scontri. Ma non è chiaro a che titolo. Certamente in prima fila tra i manifestanti c'era il marito, militante del movimento di estrema sinistra Potere al popolo. In attesa di avere un quadro preciso dei fatti alcune considerazioni si possono però fare. Perché è vero ciò che afferma l'Associazione magistrati e cioè che i magistrati vanno giudicati per le loro sentenze e non per le loro idee. Ma è altrettanto vero che un magistrato non ha solo il dovere di essere imparziale, ma deve anche di apparirlo. Deve cioè avere comportamenti pubblici che agli occhi dei cittadini non mettano in dubbio la sua correttezza e indipendenza di giudizio. Non è, da questo punto di vista, un cittadino come gli altri. Non lo dico io, lo ha detto e motivato la Corte di Cassazione a sezione unite nel maggio del 2020. Riporto testualmente un passaggio: «E' incomprimibile il diritto dei magistrati a partecipare alla vita politica della società; ed è pura illusione immaginare la loro indifferenza ai valori, come la loro neutralità culturale. Occorre, tuttavia, tenere distinta la politica delle idee' -che, come tale, non contrasta con il dovere di imparzialità del magistrato ed è perciò ad esso consentita, sia pure col necessario equilibro e la dovuta moderazione dalla politica partitica', dalla lotta tra gruppi contrapposti, alla quale il magistrato, per la particolare collocazione costituzionale dell'ordine giudiziario cui appartiene, deve astenersi dal partecipare, a tutela di quella immagine pubblica di imparzialità' che è coessenziale all'esercizio della funzione giurisdizionale che gli è demandata». Ora, comunque la si pensi, sembra evidente che i comportamenti messi in atto dalla pm Apostolico, ossia mettere like ai messaggi del marito contro Salvini e presenziare a quella manifestazione , non siamo in linea con le indicazioni della Cassazione in tema di indipendenza e imparzialità. Ma forse la magistrata siciliana non le aveva lette. O le aveva dimenticate.