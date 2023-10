Certe reazioni sulla vicenda del magistrato al corteo rappresentano un caso da manuale di "doppia morale"

Egregio direttore,

la vicenda del giudice che appare esprimere per sentenza la propria ideologia ed appartenenza politica lascia decisamente perplessi. L'appartenenza militante ad una parte politica viene pure confermata dall'insorgere della sinistra a difesa del giudice. Una difesa che non si esprime sui fatti accaduti, ma cerca di distogliere l'attenzione da questi chiedendo a destra e a manca chi ha girato il filmato che inchioda il colpevole. Non importa ciò che è successo ma importa di più sapere chi ha scoperto il fatto. Sarebbe come se io parcheggiassi la mia auto in sosta vietata ed il vigile, nel constatare l'infrazione, mi chiedesse chi mi aveva venduto lautomobile.

Bisognerebbe che tutti cercassimo la verità con maggior onestà intellettuale



Luigi Barbieri



Caro lettore,

il caso Apostolico è un chiaro esempio di doppia morale, che in politica è assai più praticata dell'onestà intellettuale. Non esiste un unico e identico criterio di giudizio rispetto a fatti e a comportamenti. No, dipende. Sopratutto dipende dall'appartenenza politica o culturale. Propria o del protagonista della vicenda.

Facciamo un'ipotesi: se, come già accaduto, un magistrato avesse partecipato a una manifestazione di opposto segno politico rispetto a quella in cui la pm faceva bella mostra di sè insieme al marito, l'Anm, cioè l'associazione magistrati, avrebbe gridato allo scandalo rivendicando la libertà di pensiero di ogni giudice e avrebbe parlato di schedature? E i partiti d'opposizione si sarebbero esercitati sul "merito" della questione (ossia l'opportunità della presenza della pm Apostolico alla manifestazione e i suoi like anti-governo) o come sta accadendo, avrebbero difeso la magistrata, cercando di invertire l'onere della prova e spostando l'attenzione su chi invece aveva fatto il filmato "incriminato" e sul perché il vice premier Salvini ne era venuto in possesso? Come se il problema non fosse la presenza in quel luogo del magistrato ma il fatto che lo si sia saputo.

E il "colpevole" (mi si passi il termine) fosse il fotografo che l'ha ritratta non la pm che era lì. Sia chiaro: in questo campo chi è senza peccato scagli la prima pietra. Politici e partiti di ogni colore in altre occasioni si sono comportati in modo simile. Ma ciò non toglie che questa vicenda rappresenti un caso da manuale di "doppia morale".