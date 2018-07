© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio Direttore,i nostri stakeholder ci hanno segnalato la notizia pubblicata in data 11 luglio 2018 relativamente all'infortunio sul lavoro verificatosi ad un dipendente della JKS Refrigeration srl. Riteniamo che la notizia così come pubblicata sulla testata da Lei diretta sia smisurata in presenza di chiari profili di esagerazione e di elementi non veritieri. Invero, fatto salvo il diritto di cronaca, le ricordiamo che diffondere notizie esagerate o con profili tendenziosi non costituisce causa di non punibilità; inoltre, l'esagerazione e il propalare elementi non veritieri ha messo, ingiustamente, in apprensione e agitazione i nostri stakeholder. Per verità di cronaca, le ricordiamo che il dipendente infortunato non è ricoverato, difatti in corretta applicazione delle procedure interne di sicurezza, di primo soccorso ed emergenza, il preposto di turno, prudenzialmente, ha chiesto l'intervento dell'ambulanza presso lo stabilimento del JKS Refrigeration srl; successivamente il dipendente infortunato è stato dimesso. Parimenti, le ricordiamo, le autorità intervenute non hanno rilevato alcunché. La presente vale come atto formale di diffida. Vale, pertanto, come formale invito a lei ed eventuali suoi collaboratori ad astenersi dal propalare esagerazioni ed elementi non veritieri. Si chiede pertanto, l'immediata rettifica della notizia da riportare nella testata da lei diretta; nonché di inviarci ai nostri recapiti adeguati riscontri con scuse. In caso contrario, ci vediamo, nostro malgrado, costretti a formalizzare una denuncia con la richiesta di risarcimento dei danni diretti e indiretti, patiti e patiendi, oltre a quanto altro rappresentato dai nostri stakeholder.Egregi signori,non so che cosa vi abbiano segnalato i vostri stakeholder . I fatti sono questi. Lunedì 9 luglio un operaio di 28 anni si è seriamente ferito all'avambraccio mentre lavorava alla Jks Refrigeration di Cadoneghe(Pd). È intervenuto il 118 e il giovane è stato condotto al pronto soccorso dove, con il ricorso a diversi punti di sutura, la ferita è stata ricucita. A questo incidente il Gazzettino ha dedicato, nel fascicolo di Padova, un articolo a due colonne per totale di 30 righe di pura cronaca. Non abbiamo scritto che il giovane operaio era stato ricoverato nè diffuso notizie non veritiere. Anche il titolo era aderente ai fatti: Incidente sul lavoro, 28 enne ferito. Eppure, secondo voi, lo spazio che abbiamo dedicato all'incidente è stato smisurato ed esagerato. Di più: ha turbato i vostri stakeholder. Ne prendo atto. Evidentemente abbiamo punti di vista diversi sul ruolo dell'informazione e forse anche sull'importanza della salute dei lavoratori. Non vedo quindi alcun motivo per porgervi delle scuse. Anzi, considerati i toni del tutto ingiustificati della vostra lettera, credo che a scusarvi dovreste essere voi. Ma so che non accadrà.