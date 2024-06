Gravi le parole pronunciate dall'Imam all'università di Torino. A un rabbino sarebbe stata data possibilità di intervenire?

Egregio direttore,

l'Università di Torino, come altre in Italia e nel mondo, è stata occupata dagli studenti per una dimostrazione anti Israele (non pro-Palestina, potrebbe sembrare la stessa cosa ma non è così), e un Imam con l'occasione si è intrufolato e ha trasformato l'androne dell'Università in una moschea, predicando e incitando alla Jihad. Già l'occupazione di una Università da parte di una minoranza è un atto deprecabile e contrario alla democrazia, che viene tollerato in nome della "libertà di manifestare" e "per non esacerbare gli animi" (!?), ma assolutamente inutile per contribuire a far cessare alcunchè, anzi! Ma tollerare che questo Imam possa dire quello che ha detto e possa circolare liberamente nel nostro paese è inammissibile: questa non è integrazione! Le chiedo: predicare la guerra (religiosa o altro) non è un reato? Possibile che nessun magistrato abbia ravvisato gli estremi per fermarlo?

Pietro Spera

Caro lettore,

il sermone tenuto all'Universita di Torino dall'imam conteneva attacchi molto forti a Israele tacciato di "furia omicida" e di "genocidio", ma anche richiami alla Jihad, cioè alla guerra santa islamica e si concludeva con l'esplicito invito a "combattere contro lo stato ebraico".

Tanto è vero che il giorno successivo, dopo l'intervento del rettore, all'imam è stato vietato di intervenire di nuovo. Lo stesso imam ha poi spiegato in un'intervista che i suoi non erano incitamenti alla violenza e che, a suo dire, spesso sul concetto di Jihad si fa molta confusione in Italia. Prendiamo pure per buone le discutibili spiegazioni dell'imam e l'interpretazione assai benevola che ha cercato di dare alle sue ben poco pacifiche parole. Ma è ben strano un paese in cui in una scuola media di Treviso a due studenti di fede islamica si concede, come da richiesta dei genitori, di non studiare la Divina Commedia perché considerata blasfema, mentre all'Università di Torino si consente a un imam di pronunciare, in arabo e in italiano, un sermone religioso in cui si richiama alla Jhiad e lancia accuse pesantissime e senza contraddittorio di alcun tipo contro Israele. A chi poi rivendica il diritto alla libertà di manifestare, vorrei chiedere: in nome della stessa libertà, in quell'ateneo sarebbe stato consentito a un rabbino o all'esponente della comunità ebraica di intervenire in nome della stessa libertà? Lo so, è una domanda retorica: la risposta la conosciamo già tutti.