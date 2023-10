Perché Hamas ha attaccato Israele e perché Gaza e l'Ucraina sono meno lontane di quello può sembrare

Caro direttore,

come è potuto accadere che la pace si ritrovi girata sulla schiena come una cimice, con la guerra in Ucraina, e ora anche in Israele? L'incredulità è la stessa di quando si videro crollare le Twin Towers. Si spara e si uccide alla cieca, senza nemmeno vedere precisamente chi. Si puntano le armi sul mucchio: sugli israeliani, sui palestinesi, sugli ucraini, sui civili, sui bambini, sugli ospedali e sui funerali. Si premono tasti-pulsanti che provocano morte e distruzione , nel fallimento della politica come rappresentanza e diplomazia. Siamo tornati alla guerra peggiore, alla carneficina. Ora anche in Israele.

Fabio Morandin

Venezia



Caro lettore,

nulla accade per caso. L'attacco di Hamas a Israele, imprevisto almeno nelle sue dimensioni, è un tassello della più ampia partita che si sta svolgendo a livello globale e che ha come obiettivo la ridefinizione degli equilibri politico-economico mondiali. I protagonisti di questa partita planetaria sono essenzialmente due, gli Stati Uniti e la Cina, ma nelle diverse aree del globo ci sono attori che, a vario titolo, agiscono o sfruttano questo clima per ridefinire posizioni di forza e di influenza o, è il caso per esempio della Russia di Putin, per avere un proprio ruolo nella sfida tra le sue super potenze.

L'invasione dell'Ucraina, i colpi di stato in Africa e l'offensiva palestinese a Gaza non sono fatti isolati, sono tutti figli della grande instabilità in cui il mondo, quasi senza accorgersene, è entrato da qualche anno e che ha come posta in gioco il nuovo assetto di potere mondiale. Una competizione economica ma anche politica che vede i sistemi autocratici insidiare quelli democratici. Naturalmente ogni crisi ha anche sue specifiche ragioni. Nel caso di Israele è lecito pensare che i suoi nemici, coloro cioè che ne vogliono l'annientamento, abbiano ritenuto di poter sfruttare l'attuale debolezza e le profonde divisioni interne allo stato e alla società israeliane, di cui le manifestazioni dei mesi scorsi contro la riforma della giustizia sono state solo la più evidente testimonianza e i cui effetti hanno toccato anche i vertici delle forze armate e dell'intelligence del Paese. Una condizione che, nel contesto internazionale che abbiamo ricordato, ha probabilmente convinto Hamas e i suoi sostenitori - l'Iran innanzitutto - che questo era il momento giusto per sferrare un attacco micidiale, le cui conseguenze potremmo misurare solo nelle prossime settimane.

Detto ciò, non diversamente dalla vicenda ucraina, è bene sempre ricordare che anche in questo conflitto non sono solo in gioco equilibri geo-politici e porzioni di territori.

Da una parte c'è, pur con tutti i suoi limiti e i suoi errori, una democrazia quella di Israele che difende la sua libertà e il suo diritto di esistere. Dall'altra ci sono forze terroriste e stati autocratici che la vogliono cancellare dalla faccia della terra. E questo non va mai dimenticato.