Una nuova stagione della nostra storia che obbliga il Paese a rivedere politiche economiche e strategie internazionali

Caro Direttore,

noto con crescente timore che la situazione politica internazionale, e di conseguenza quella europea ed italiana, diventano giorno dopo giorno sempre più complicate. Per natura io sono un ottimista nato, però ho la netta impressione che ora il mondo stia vivendo in tempo reale la tragedia che fece affondare il transatlantico Titanic. Si, perchè gli icebergs che minacciano il mondo diventano sempre più insidiosi e numerosi; ne cito alcuni sotto gli occhi di tutti: guerra Ucraina-Russia, minaccia nucleare della centrale di Zaporizhia, crisi Cina-Usa, esercitazioni Cina-Russia ai confini europei, aumento delle tensioni Serbia-Kosovo, crisi energetica che ha stravolto i piani della transizione ecologica e che può scatenare rivolte sociali... Eppure stiamo incoscientemente ad ascoltare l'orchestra che continua a suonare in attesa del prossimo 25 settembre, mentre un iceberg per errore di valutazione può colpire, ed affondare in ogni momento, la nostra nave ritenuta inaffondabile. Lei che ne pensa?

Renzo Turato

Padova



Caro lettore,

non si tratta di essere pessimisti od ottimisti, ma di prendere atto della realtà. E cioè del fatto che siamo entrati in una nuova stagione della nostra storia. L'Europa, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha vissuto un lunghissimo periodo di pace e di prosperità, tanto lungo da far ritenere a molti che il rischio bellico fosse ormai per il Vecchio continente un retaggio del passato, un'eredità del Secolo breve destinata ormai solo ai libri di storia. Con la caduta del Muro e la fine della Guerra fredda ci eravamo convinti di aver sconfitto il nemico numero uno dell'Occidente e di aver spalancato definitivamente le porte di larga parte del mondo alla libertà e alla democrazia. In parte tutto ciò è effettivamente avvenuto. Ma è accaduto anche molto altro, che forse abbiamo colpevolmente sottovalutato. In particolare si sono verificate due cose: la Cina da gigante economico si è affermato sempre di più anche come gigante politico, allargando la sua area di influenza e ponendosi sullo scacchiere internazionale come una vera super potenza in grado di sfidare sul piano politico Stati Uniti ed Europa: la vicenda di Hong Kong e il caso Taiwan ne sono la prova evidente. In secondo luogo la caduta delle dittature ha portato in molti casi alla nascita di autocrazie, dominate da gruppi di potere o da leader inossidabili e inattaccabili dove la democrazia è ridotta a puro formalismo mentre gli spazi di libertà individuali e collettivi si fanno sempre più ristretti. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ci ha improvvisamente aperto gli occhi su questo nuovo mondo. Ci ha fatto capire come sono cambiati gli equilibri politici ed economici. Ci ha fatto scoprire la guerra del gas e ha fatto crollare molto delle certezze su cui avevamo costruito e disegnato lo sviluppo delle nostre economie. Le tensioni di questi mesi sono il risultato e la conseguenza di questa situazione in larga parte imprevista. Certamente questo clima condizionerà le nostre vite per un non breve periodo di tempo. E ci obbliga a rivedere le nostre politiche economiche e le strategie internazionali. Su questo dovrà innanzitutto misurarsi chi vincerà le elezioni del 25 settembre. Per ora dobbiamo accontentarci di ascoltare molti slogan e tante, inconsistenti polemiche di maniera.