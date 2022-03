Chi continua a non capire sono coloro che considerano normale un'invasione armata di un altro Paese

Caro direttore,

la UE continua a non capire. Tutto quello che accadde ora è la logica conseguenza di atti compiuti in precedenza. Con lo scioglimento del Patto di Varsavia Gorbaciov aveva avuto l'assicurazione verbale che la Nato non si sarebbe spostata a est di un millimetro. Il tempo ha dimostrato che lui era in buona fede ma che aveva a che fare con gente in malafede. Se questo è l'Occidente allora è una disgrazia. L'UE ed il suo braccio armato la Nato pensava, dati i precedenti, che inglobare anche l'Ucraina fosse una passeggiata, finché ad un certo punto la Russia ha detto: Ora basta!. E questo lo avrebbe fatto non solo Putin ma chiunque fosse stato al suo posto. La guerra? E' dal 2014 che l'Ucraina, non riconosce le due repubbliche del Donbass. Ma questo finora non ha interessato l'UE. Ipocrisia della UE! La guerra in corso avrebbe potuto finire appena iniziata. La Russia aveva fatto una serie di richieste ragionevoli e irrinunciabili, definite minime, respinte dalla dirigenza ucraina, aizzata dagli USA e dalla UE che invece di farli ragionare fornisce loro armi di ogni tipo. Alla fine un accordo, su queste basi, si troverà ma, per quanto detto, la responsabilità dei morti civili e delle distruzioni è della dirigenza ucraina.

Armando Sut

Cordovado (Pn)



Caro lettore,

mi perdonerà spero la franchezza di questa risposta. Ma chi non continua a non capire sono coloro che considerano normale un'invasione armata di un altro Paese. Coloro che non vedono l'aberrazione di un uomo che si rivolge ai suoi fedeli adoranti citando la Bibbia per giustificare il massacro di altri esseri umani, parlando dei suoi nemici e degli occidentali come di insetti. Coloro che ascoltano indifferente Putin affermare: Ucraina, Crimea, Bielorussia e Moldavia sono il mio paese, come se fosse suo diritto disegnare i confini della Russia. Coloro che definiscono ragionevoli le richieste di un dittatore che pretende di imporre con le armi e la morte il suo volere e i suoi governanti-fantocci a un popolo che democraticamente ha votato e scelto i suoi. Coloro che ritengono irrilevanti le minacce rivolte da Mosca all'Italia di conseguenze irreversibili (sottolineo: irreversibili) se il nostro Paese applicherà nuove sanzioni. Coloro che non si domandano perché i paesi confinanti con la Russia (tutti con l'eccezione della Bielorussia) hanno voluto entrare nella Nato e nella Ue o chiedono di farlo: perché caro lettore è l'Ucraina che vuole entrare nell'Alleanza atlantica e nell'Europa, non il contrario. Coloro che non colgono una differenza di fondo: se oggi noi possiamo discutere e confrontarci anche sugli errori (molti) compiuti dalla Ue, dalla Nato o dagli Stati Uniti, se possiamo esprimere opinioni diverse e parlare liberamente è perché nella storia abbiamo difeso i nostri valori. Cioè quelli che Putin nella sua ossessione nazionalista vuole annientare.