Il dovere di lavorare per la pace e di non lasciare da sola l'Ucraina

Caro direttore,

durante la notte Santa Putin ha continuato a inseguire, attraverso precisi bombardamenti su strutture civili, il suo folle progetto di costruzione di un nuovo impero politico ed economico euro asiatico, da contrapporre, con violenza inaudita, al nostro modello democratico liberale occidentale. Alla luce della drammatica situazione umanitaria in cui versa l'Ucraina, Putin si presenta al nuovo anno 2023 come uno dei più sanguinari personaggi che la storia moderna ricordi, alla stregua di Stalin e Hitler. Oramai è chiaro che questa guerra non sta fruttando a Putin alcun risultato strategicamente positivo, solo distruzioni ed isolamento internazionale. Contropartita di questa drammatica situazione sono i 90.000mila giovani soldati russi morti, mandati da Putin a sostenere una guerra che non sentivano e che non volevano. Tutti noi ci chiediamo quando finirà questo drammatico conflitto? Oramai è chiaro che la guerra potrà finire solo con il ripristino dei confini del territorio ucraino precedenti il 2014, in poche parole con il ritorno della Crimea all'Ucraina e la conseguente disfatta politica del sogno putinista.



Aldo Sisto

Mestre



Caro lettore,

le guerre sono la più evidente e orribile sconfitta dell'uomo. Ma ogni conflitto si conclude con un vincitore e un vinto. Quando si parla di pace e di trattative questo è un aspetto che non va mai dimenticato. Un tavolo per porre fine al conflitto scatenato dalla follia imperialista della Russia contro l'Ucraina si aprirà solo quando uno dei due contendenti, per ragioni militari, politiche od economiche, non sarà più in grado di reggere a lungo i costi di una guerra. La pace si otterrà solo così, purtroppo non si determinerà perché semplicemente qualcuno implora di abbassare le armi o di far prevalere la ragione sulla forza. La guerra è un meccanismo micidiale che, nella sua tragica insensatezza, tutto travolge e tutto consuma. Non per questo bisogna smettere di lavorare per la pace e per la fine del conflitto, ma sapendo anche quali sono le condizioni minime e necessarie perché questi obiettivi vengano raggiunti e anche quali saranno le conseguenze nel caso della vittoria di uno o dell'altro contendente. Nessuno vorrebbe armare l'Ucraina, ma dobbiamo sapere che non farlo non significa avvicinare la pace, ma aiutare Putin a vincere una guerra e a proseguire nel suo criminale disegno imperialista.