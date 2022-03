La storia spiega, non giustifica. Il neutralismo, in fasi come questa, è una scelta di campo. A favore dell'aggressore

Egregio direttore,

le mando una lettera breve, visto che quelle lunghe non hanno possibilità di essere pubblicate (lo comprendo). Mi chiedo che sia vero che:

- se dalla Moldavia (o Moldova) ti recavi al mare nella vicina Odessa (2 ore e mezza di strada) e vedendo la tua targa qualcuno poteva fermarti e se rispondevi in lingua russa potevi trovarti l' auto danneggiata?

- che durante la rivolta di piazza Maidan, nel 2014 a Kiev, oltre agli slogan morte a tutti i Russi, presso le università venivano reclutati dimostranti pagati 100 dollari a giorno?

- che nello stesso periodo a Odessa sia stato incendiato il palazzo del governo locale: 200 morti compresi quelli che hanno tentato di salvarsi lanciandosi dal 3° o 4° piano? Gradirei smentite o commenti. In partciolare da cittadini ucraini o dall'Est Europa in genere.

Diego Italico Turchet



Caro lettore,

nella strage di Odessa furono 47 (e non 200) le vittime delle squadre nazionaliste e neo naziste ucraine che misero a ferro e fuoco la Casa dei sindacati (e non la sede del governo) dove si erano rifugiati esponenti filo-russi. Ciò, naturalmente, non toglie nulla alla estrema gravità di quella vicenda e alle responsabilità del governo ucraino dell'epoca, anche perchè i responsabili di quell'eccidio non sono mai stati nè perseguiti nè condannati. Ma se l'intento della sua lettera è giustificare la criminale invasione dell'Ucraina da parte di Putin e gli orrori a cui stiamo assistendo in questi giorni, ricordando la strage di Odessa o altri episodi che dimostrano quanto sia profonda la frattura tra le popolazioni di quei martoriati territori, credo che lei commetta un colossale errore. Per fare un semplice paragone con la nostra storia, sarebbe come utilizzare il cosiddetto Biennio rosso, cioè gli anni tra il 1919 e 1920 che portarono in Italia all'occupazione di molte fabbriche e a un clima pre-insurrezionale, per giustificare le nefandezze e le atrocità del fascismo. La storia è un susseguirsi di eventi legati da rapporti di causa-effetto. Conoscerla aiuta a comprendere alcune delle origini e dei motivi scatenanti di guerre, rivoluzioni e tragedie immani. Ma tra spiegare e giustificare c'è una notevole e profonda differenza. Soprattutto in momenti come questi. Ci sono fasi in cui, inevitabilmente, bisogna decidere da che parte stare. Senza rinunciare a capire e a esercitare il proprio diritto di critica. Ma comprendendo che non tutti e non tutto sono sullo stesso piano. Da un parte c'è la vittima o dall'altra l'aguzzino. Da una parte c'è la democrazia, dall'altra la dittatura. Il neutralismo in questi casi, anche se mascherato da interpretazione storica, è nei fatti una scelta di campo. A favore dell'aggressore.