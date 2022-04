Tutte le guerre sono atroci e ingiuste ma dietro quella in Ucraina c'è lo spettro dello scontro nucleare

Caro direttore,

nel mondo a tutt'oggi ci sono circa una trentina di guerre. Questo ha detto domenica nell'omelia il nostro parroco. Sicuramente per vicinanza e importanza economica quella voluta da Putin è la più grande e pericolosa, ma per non fare di ogni erba un fascio, come sarebbe giusto, perché non parlare anche delle altre guerre non certo meno atroci e dove muoiono mille e più bambini e civili, ma anche dove non esistono dubbi sulle informazioni visto che gli interessi dei media e dei potenti non interferiscono sulla verità? Nella mia vita ho imparato anche a mie spese a diffidare di notizie di parte, come succede per i tifosi, i rigori o i fuorigioco, qui sono in gioco le vite di molte persone innocenti a causa del volere e del potere degli uomini, si chiamino Putin o Zelensky.

Mario Crasti

Trieste



Caro lettore,

tutte le guerre sono atroci e ingiuste, ma non tutte le guerre sono uguali. Non lo è certamente, rispetto ai tanti conflitti che minano il nostro pianeta, quella scatenata in Ucraina dalla Russia di Putin. Non solo e non tanto perché in questo caso si spara, si uccidono militari e civili, si lanciano missili a poche centinaia di chilometri da noi, ma perché quell'invasione ha infranto un paradigma in base al quale ci eravamo convinti che, con la fine della Seconda guerra mondiale, l'Europa aveva cancellato dal suo orizzonte la tragedia della guerra. Oggi sappiamo che non è così o, meglio, che non è più così: il nostro mondo è cambiato. Non solo. Le altre guerre che si combattono nel globo sono in massima parte conflitti interni a singoli e martoriati Paesi. Non per questo sono meno orribili e vanno impedite, ma in Europa in questi giorni non è in corso semplicemente una guerra: stiamo assistendo all'invasione di una nazione da parte dell'esercito di un altro Paese, con l'evidente volontà, per ora solo parzialmente fallita, di assumerne il controllo politico e militare e di imporre il suo ordine. Una volontà di potenza, uno scontro tra dittatura e democrazia che, in queste forme e in queste dimensioni, non vedevamo dal 1939 e che in quel caso fu la premessa del secondo conflitto mondiale. Infine: a differenza delle altre guerra che si combattono nel mondo, quella in Ucraina, ha come terribile sfondo un possibile scontro nucleare perché l'aggressore, cioè la Russia, è una delle maggiori potenze militari del mondo e non si è fatta remore di evocare l'uso della bomba atomica. Lei dice: non bisogna fare i tifosi. Dipende. Se parteggiare per la pace, la democrazia e la libertà dei popoli significa essere tifosi, forse questo è invece il momento di esserlo. Fingere di apparire osservatori neutrali equivale a non comprendere la portata della posta in gioco del conflitto che si sta combattendo in Ucraina e le sue possibili conseguenze.