I voli pindarici dei sostenitori delle ragioni russe che ora virano la polemica verso l'America

Caro direttore,

sono giorni che non si sente più parlare dell'attentato terroristico alle strutture Nord Stream 1 e 2. Forse perché all'opinione pubblica occidentale risulta difficile credere che la Russia abbia potuto distruggere il suo più grande strumento di pressione verso l'Europa, che gli Stati Uniti hanno sempre ferocemente boicottato. Sono convinto che la verità non potrà emergere finché l'Europa sarà vassallo degli Usa.



Guido Perini

Treviso



Caro lettore,

i due gasdotti, che collegano direttamente Russia e Germania, non sono in funzione, quindi il loro boicottaggio non crea danni economici alla Russia che può anzi avvantaggiarsi dei contraccolpi sul prezzo del gas derivanti da queste notizie. Nordestream 2 è stato congelato dopo l'invasione dell'Ucraina. Nordestream 1, invece, non ha mai ricominciato a pompare gas da quando Gazprom ha sospeso le operazioni a fine agosto incolpando le sanzioni occidentali per l'impossibilità di fare manutenzione. Ma la sua lettera mi suggerisce anche un'altra considerazione. Esattamente come avveniva nei mesi scorsi nel pieno della pandemia e della polemica no vax, anche oggi riceviamo lettere simili non solo nei toni ma financo nelle espressioni e nelle parole usate. Se allora nel mirino c'erano i vaccini e il green pass oggi ci sono gli Stati Uniti che, secondo gli estensori di queste missive, sarebbero i veri colpevoli e responsabili primi della guerra in corso. In verità all'inizio del conflitto ucraino costoro sostenevano una tesi un po' diversa: difendevano sic et simpliciter Putin, ne vantavano la superiorità militare e sostenevano che aveva tutte le ragioni per invadere e bombardare l'Ucraina perché la Nato, la Ue e gli Usa lo avevano costretto a farlo. L'evoluzione della guerra, le sconfitte rimediate dall' invincibile armata russa e l'insostenibile posizione di Putin, hanno convinto molti dei sostenitori delle ragioni del Cremlino a virare la direzione della propria polemica e di indirizzarla contro gli Stati Uniti. Insomma da pro Putin ad anti Biden. Ora, la politica estera degli Stati Unti è certamente criticabile. Gli errori compiuti nel corso solo negli ultimi due decenni dalla Casa Bianca sui vari fronti internazionali hanno fornito agli esperti materia per la scrittura di molti libri. Anche nella recente guerra russo-Ucraina alcune sortite del presidente Biden sono state censurabili ed è evidente che gli Stati Uniti oltre che essere paladini della democrazia nel mondo lo sono anche dei propri interessi economici e geo-politici. Detto ciò ai fans di Putin e ai detrattori accaniti dell'America vorrei fare poche ma semplici domande: preferirebbero vivere in una società simile a quella americana o in un regime semi-totalitario come quello russo? Preferirebbero che il modello di vita delle nostre comunità continui a ispirarsi a quello occidentale dove il diritto di critica e di manifestazione è garantito o piuttosto a una sistema autocratico fondato sul terrore come quello imposto alla Russia da Putin? Preferirebbero vivere o essere alleati ad un Paese con reddito pro capite di 52 mila dollari o con un Paese dove i cittadini sono 6/7 volte più poveri? Ogni punto di vista è legittimo. Ma ci sono momenti nella storia in cui bisogna decidere da che parte stare. E in cui è bene ricordarsi quanto scrisse Churchill: È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate finora.