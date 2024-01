Perché è così difficile arrivare a una tregua a Gaza. E perché non si può dimenticare la strage del 7 ottobre

Egregio Direttore,

qualcuno diceva, se vuoi la pace, qualche volta devi usare la guerra. Nei vari aforismi che Winston Churchill ha regalato al mondo, c'è anche quello dedicato a Hitler e Mussolini, quando i due dittatori hanno minacciato la libertà e la democrazia in Europa coniò questo: quando dovevamo scegliere tra il disonore e la guerra, si scelse il disonore e abbiamo avuto la guerra. Israele dopo la mattanza del 7 ottobre, perpetrata da Hamas ( che non poteva rimanere senza una risposta ) su cittadini ebrei inermi con risvolti orribili, la nazione ora vive questo dilemma. Mi rendo conto che per Israele questo è un momento assai difficile, perché ci sono in ballo molte vite, oltre alle loro anche quelle dei cittadini di Gaza, tuttava un terrorismo come Hamas, che non rispetta neppure la sua popolazione, non si batte facilmente con chiacchere o accordi difficilmente poi rispettati. Il mio sarà pure pessimismo, ma questo purtroppo è.

Ugo Doci

Mestre



Caro lettore,

il suo purtroppo non è pessimismo, è tragico realismo.

Il devastante raid del 7 settembre non è stata una fuga in avanti dei terroristi, ma il primo, orribile passo di una strategia ben pianificata. Hamas voleva scatenare una guerra furibonda nella striscia di Gaza ed innescare nell'area medio-orientale una crisi politica-militare dalla difficilissima soluzione. I terroristi palestinesi, con la loro ferocia e lo spietato cinismo di cui sono provvisti, hanno ottenuto gli obiettivi che si erano prefissati, sfruttando anche da un lato la debolezza e l'estremismo del governo Netanyahu e dall'altro uno scenario internazionale assai incerto e alla ricerca di nuovi e faticosi equilibri. Non solo: per quanto potesse sembrare incredibile, gli uomini di Hamas sono persino riusciti ad apparire agli occhi di una parte dell'opinione pubblica mondiale, non come i carnefici, ma come le vittime di questa situazione. Sulla barbarie del 7 ottobre, sui 1200 civili e militari israeliani trucidati è calato rapidamente l'oblio di gran parte della comunità internazionale. I cittadini presi in ostaggio (oltre 250) da Hamas sembrano ormai un problema marginale, poco più che un affare interno ad Israele. Tutta l'attenzione è concentrata su ciò che accade a Gaza e sul fronte palestinese. Giustamente, considerato il numero di vittime che si contano ogni giorno. Ma la determinazione e la feroce reazione dell'esercito israeliano non si spiegherebbero senza il 7 ottobre e tutto ciò che ha rappresentato. Dire questo non significa affatto giustificare i gravi errori di Netanyahu e le sue inaccettabili posizioni. Ma comprendere perchè si è arrivati questo punto. Per quali responsabilità e per quali scelte. E capire anche perchè ora è così difficile arrivare a un duraturo cessate il fuoco.