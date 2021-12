Dall'ambientalismo talebano agli imprenditori «prenditori»: prima o poi dovremmo riflettere sui danni del grillismo

Caro Direttore,

stupisce che in questa fase di aumento esponenziale del costo del metano, e di conseguenza dell'energia elettrica prodotta con lo stesso, nessuno ricordi che fu la demenziale politica restrittiva imposta dal Movimento 5 Stelle ad indurre il primo Governo Conte a bloccare un'ottantina di piattaforme di ricerca del gas nelle acque territoriali italiane, dimezzando la nostra produzione, e rinunciando così a più di 12 miliardi l'anno. Tutto questo mentre la Croazia, il Montenegro e la Grecia hanno continuato le prospezioni sugli stessi giacimenti, a poche miglia dalle nostre trivelle bloccate, e a breve pomperanno metano ad un prezzo dalle 10 alle 14 volte inferiore a quello che paghiamo a Russia, Libia, Algeria, sottraendolo ai nostri consumi.

Ivana Gobbo



Cara lettrice,

in un suo recente libro autobiografico, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, uno degli esponenti più brillanti della nidiata grillina entrata nelle stanze del potere, ha riconosciuto alcuni degli errori commessi nella sua già abbastanza lunga carriera politica. Benché l'elenco stilato dal leader pentastellato non fosse privo di omissioni e di non casuali dimenticanze, gli va dato atto di questa assunzione di responsabilità. Ciò che però Di Maio nel suo libro non ha valutato è quanto siano costati al Paese gli errori compiuti da lui e dal suo Movimento. Perché, purtroppo, quello dello stop alle estrazioni di gas che lei ricorda non è un episodioo isolato. La deriva grillina e pentastellata - legittimata nel 2017 dal voto di quasi un italiano su tre, non dimentichiamolo - ha prodotto in questi anni danni rilevanti non solo all'economia del Paese ma anche alla sua già debole cultura civile.

Dall'ambientalismo talebano alle perniciose illusioni sulla decrescita felice, dagli imprenditori etichettati come prenditori, alla filosofia avvilente e falsamente ugualitaria dell'uno vale uno, il grillismo nella sua peggiore accezione, si è insinuato nelle pieghe della nostra società, lasciando il segno. E non basta la svolta perbenista e neo democristiana, ben impersonata da Giuseppe Conte, della gran parte dell'attuale gruppo dirigente pentastellato a farcelo dimenticare. Anche perché sulle nostre spalle di contribuenti continua a gravare il peso miliardario del reddito di cittadinanza i cui effetti perversi e i costi reali abbiamo raccontato proprio nei giorni scorsi sul nostro giornale.